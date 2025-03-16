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Минские динамовцы одолели футболистов «Сморгони» в чемпионате Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» с победы начали защиту своего титула, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В стартовом поединке нового первенства подопечные Вадима Скрипченко на поле «Динамо-ЮНИ» с большим трудом обыграли гостей из «Сморгони» — 1:0. Победный гол на 70-й минуте встречи забил бразильский форвард минчан Педро Игор.

Также сегодня дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с брестским «Динамо» — 1:1. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили дебютанту высшей лиги «МЛ Витебск» со счетом 0:1.

Вчера обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» разгромил на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Молодечно» — 3:0, а бронзовые призеры жодинские торпедовцы на выезде разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.

Результаты остальных игр стартового тура: «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:2, «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 2:2.

Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, связанный с товарищескими матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.