Минские динамовцы одолели футболистов «Сморгони» в чемпионате Беларуси

В стартовом поединке нового первенства подопечные Вадима Скрипченко на поле «Динамо-ЮНИ» с большим трудом обыграли гостей из «Сморгони» — 1:0. Победный гол на 70-й минуте встречи забил бразильский форвард минчан Педро Игор.
Также сегодня дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с брестским «Динамо» — 1:1. Футболисты «Слуцка» у себя дома уступили дебютанту высшей лиги «МЛ Витебск» со счетом 0:1.
Вчера обладатель серебряных медалей гродненский «Неман» разгромил на своем поле вернувшихся в элитный дивизион футболистов «Молодечно» — 3:0, а бронзовые призеры жодинские торпедовцы на выезде разошлись миром с «Гомелем» — 1:1.
Результаты остальных игр стартового тура: «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:2, «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 2:2.
Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, связанный с товарищескими матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.