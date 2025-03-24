Дембеле — лучший бомбардир 2025 года. И теневой претендент на «Золотой мяч»

Вчера Дембеле забил и перевел четвертьфинал Лиги наций с хорватами в дополнительное время. Французы в итоге выиграли по пенальти и вышли в полуфинал. Для Усмана этот гол стал 23-м в этом году — с отрывом лучший результат топ-лиг. У Мбаппе — 17, а дальше идут Левандовски, Кейн, Гирасси и Салах с 12 мячами.
За весь прошлый сезон лиги 1 Дембеле забил только три мяча, а за три месяца этого года влетел в пятерку претендентов на «Золотой мяч». Выглядит как чудесная метаморфоза, но на самом деле контраст не настолько явный.
Да, прошлый сезон Усмана по «гол плюс пас» (6+12 во всех турнирах) — слабоватый. Не провал, но на фоне Мбаппе и других звезд маловато. Но уже тогда были поводы для оптимизма. Первый — это как раз ассисты. По голевым Дембеле был лучшим в лиге 1, пусть и без отрыва. Второй — лидерство по созданию моментов.
С игровой точки зрения этот пункт даже важнее. Усман с отрывом был лучшим в лиге по действиям, которые привели к ударам и к голам. Это, например, передачи под удар; обводки, приведшие к удару; удары, после которых было добивание; заработанные фолы, после которых наносился удар; отборы мяча, после которых наносился удар.
Иначе говоря, Усман генерировал много угрозы воротам соперника, пусть и косвенно. В этом и прятался его потенциал как большого игрока. Луис Энрике еще перед уходом Мбаппе в «Реал» называл Дембеле самым влияющим игроком в мире. Похоже, он имел в виду как раз эту способность вингера превращать обычную ситуацию на поле в опасную для соперника. Не хватало только завершения.
Причин было несколько. Иногда Усману недоставало энергии для удара после дриблинга с фланга, когда он проходил двух-трех игроков. Иногда подводило хладнокровие, как в том четвертьфинале «Барсы» с «Ливерпулем», когда Дембеле мог сделать счет 4:0, но ударил в Алиссона из убойной позиции. А дальше был тот самый камбэк. Эти факторы превращали реализацию Дембеле в посмешище.
Усмана прорвало еще в начале этого сезона — за пять туров забил больше, чем за весь предыдущий сезон чемпионата. Получалось поражать ворота даже головой. Но затем случился выезд к «Арсеналу» во втором туре ЛЧ. Вернее, не случился.
Энрике неожиданно оставил Усмана вне заявки, объяснив это странной формулировкой — «невыполнение обязательств перед командой». Тренер уверял: никакого конфликта нет, но для команды так будет лучше. Инсайдеры тут же накопали информацию о тактических разногласиях игрока и тренера, а СМИ набросились на Дембеле, припоминая ему плохую дисциплину в «Барсе».
Но все быстро рассосалось: Усман извинился и вернулся в состав. Однако продолжить забивать и отдавать не вышло. Энрике снова получил полезного, но малорезультативного Дембеле. Все поменялось с декабря.
23 гола с 14,1 xG — реализация Усмана в 2025 году улетела в космос. Два хет-трика, голы «Сити» и «Ливерпулю» — француз расцвел. А с возможными победами в ЛЧ и Лиге наций его «Золотой мяч» теперь не выглядит невозможным.
Помогла трансформация атаки «ПСЖ». Усман начал играть свободную роль в атакующем трио с Хвичей и Барколя. Он начинает на позиции центрфорварда, иногда сваливаясь на правый фланг. Это позволяет французу самому решать, когда нужно быть ближе к воротам. Соответственно, участились ситуации, когда Дембеле становится адресатом прострелов и передач в центр штрафной.
Энрике так прокомментировал монструозную форму Усмана: «Спросите его, что он такого съел на Рождество. Он наполнен уверенностью. Усман был хорош уже в том сезоне, но в этом году он еще лучше. Видно, как партнеры ищут и находят его на поле. Он показывает безупречное отношение к делу».
Особенно впечатляет последняя фраза — вместо «невыполнения обязательств» теперь «безупречное отношение». Значит, Дембеле изменился. А другая цитата намекает на отправную точку этих изменений.
«Лучшее, что я сделал, был запрет Усману играть с “Арсеналом”, — сказал Энрике в феврале. — Это было с отрывом мое лучшее решение за год. Но всю остальную работу проделал Дембеле».
Похоже, то решение взбодрило француза и заставило работать больше. Так или иначе, Усман показывает фантастический футбол — он уже выдал лучший сезон в карьере. Если ему удастся удержать эту форму и взять ЛЧ, дорога к «ЗМ» будет открыта, а слова Хави станут пророческими. Еще в 2021 году легенда «Барсы» предрекал, что Дембеле может стать лучшим вингером мира.
Оскар Финк