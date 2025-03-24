Дембеле — лучший бомбардир 2025 года. И теневой претендент на «Золотой мяч»

Да, прошлый сезон Усмана по «гол плюс пас» (6+12 во всех турнирах) — слабоватый. Не провал, но на фоне Мбаппе и других звезд маловато. Но уже тогда были поводы для оптимизма. Первый — это как раз ассисты. По голевым Дембеле был лучшим в лиге 1, пусть и без отрыва. Второй — лидерство по созданию моментов.