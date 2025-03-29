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«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче Примеры

«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Микель Оярсабаль (23-я минута) и Серхио Гомес (68). В составе проигравших гол забил Хуанми Латаса (90+4).

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян пропустил матч из-за очередной травмы.

«Реал Сосьедад» с 38 очками занимает девятое место в таблице Примеры, «Вальядолид» (16 очков) располагается на последней, 20-й строчке.

Реал Сосьедад
2:1
Первый тайм: 1:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 29
29.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena, 28151 зритель
Главные тренеры
Иманоль Альгуасиль
Альваро Рубио
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
(Пабло Марин)
23′
Серхио Гомес
68′
Вальядолид
Хуанми Латаса
(Дарвин Мачис)
90+4′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
12
Хави Лопес
17
Серхио Гомес
90+7′
4
Мартин Субименди
5
Игор Субельдия
18
Амари Траоре
73′
29
Хон Арамбуру
14
Такэфуса Кубо
81′
43
Дани Диаз
16
Хон Оласагасти
82′
22
Беньят Туррьентес
28
Пабло Марин
58′
67′
24
Лука Сучич
10
Микель Ойярсабаль
73′
40
Аркаиц Марьескуррена
Вальядолид
26
Арнау Рафус
2
Луис Перес
3
Давид Торрес
68′
5
Хави Санчес
48′
39
Адам Азну
14
Хуанми Латаса
10
Иван Санчес
83′
29
Адриан Арну
12
Марио Мартин
76′
28
Чуки
20
Станко Юрич
62′
8
Флориан Гриллич
21
Селим Амалла
51′
62′
7
Мамаду Силла
11
Рауль Моро
76′
18
Дарвин Мачис
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
18
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти