«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче Примеры

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Микель Оярсабаль (23-я минута) и Серхио Гомес (68). В составе проигравших гол забил Хуанми Латаса (90+4).
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян пропустил матч из-за очередной травмы.
«Реал Сосьедад» с 38 очками занимает девятое место в таблице Примеры, «Вальядолид» (16 очков) располагается на последней, 20-й строчке.