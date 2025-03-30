«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей», Головин вышел на поле на 84-й минуте

Уже на пятой минуте хозяева поля получили право на пенальти. Форвард «Монако» Мика Биерет не реализовал удар. На 42-й минуте вингер «Ниццы» Жереми Бога вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте Биерет отличился с игры. На 73-й минуте нападающий Брил Эмболо принёс «Монако» победу. На 90+1-й минуте защитник «Ниццы» Данте Бонфин получил прямую красную карточку при попытке прервать выход один-на-один с вратарём.