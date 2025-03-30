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«Монако» одержал волевую победу над «Ниццей», Головин вышел на поле на 84-й минуте

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Главным арбитром встречи был Жером Бризар. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды и появился на поле на 84-й минуте. Победу в матче праздновали футболисты «Монако» — 2:1.

Уже на пятой минуте хозяева поля получили право на пенальти. Форвард «Монако» Мика Биерет не реализовал удар. На 42-й минуте вингер «Ниццы» Жереми Бога вывел свою команду вперёд. На 55-й минуте Биерет отличился с игры. На 73-й минуте нападающий Брил Эмболо принёс «Монако» победу. На 90+1-й минуте защитник «Ниццы» Данте Бонфин получил прямую красную карточку при попытке прервать выход один-на-один с вратарём.

После 27 проведённых матчей «Монако» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 21 очко. Отметим, «Монако» остаётся единственной командой, за исключением «Пари Сен-Жермен», которая не утратила теоретические шансы на победу в турнире. «Ницца» опустилась на четвёртое место. В активе команды по-прежнему 47 очков.

Монако
2:1
Первый тайм: 0:1
Ницца
Футбол, Франция, Тур 27
29.03.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Франк Эз
Голы
Монако
Мика Биерет
(Магнес Аклиуш)
55′
Бриль Эмболо
(Магнес Аклиуш)
73′
Ницца
Жереми Бога
(Жонатан Клосс)
41′
Нереализованные пенальти
Монако
Мика Биерет
5′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
13
Кристиан Мависса
51′
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
15
Ламин Камара
89′
8
Али Аль-Мусрати
18
Такуми Минамино
84′
10
Александр Головин
14
Мика Биерет
76′
9
Фоларин Балогун
36
Бриль Эмболо
27′
84′
27
Крепин Диатта
Ницца
1
Марцин Булка
4
Бонфим Коста Сантос Данте
90+1′
55
Юсуф Ндайишимие
92
Жонатан Клосс
45′
7
Жереми Бога
29
Эванн Гессан
2
Али Абди
76′
10
Софьян Диоп
64
Мойзе Бомбито
76′
20
Том Луше
8
Пабло Росарио
67′
28
Хишам Будауи
87′
28
Батист Сантамария
72′
82′
9
Терем Моффи
25
Мохамед-Али Шо
67′
24
Гаэтан Лаборд
87′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
17
Фолы
14
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти