«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В начале встречи в Жодино минчане были чуть активнее, а с середины первого тайма хозяева захватили инициативу, но никому из соперников не удалось отличиться. После перерыва торпедовцы имели небольшое преимущество, гости проводили контратаки, однако зрители так и не увидели забитых мячей — ничья 0:0.
Позже серебряный призер «Неман» сыграет у себя дома с футболистами «Гомеля», а в Новополоцке местный «Нафтан» будет соперничать с брестским «Динамо».
Результаты остальных встреч второго тура: «Славия» (Мозырь) — «Молодечно» — 4:1, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «МЛ Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:2, «Слуцк» — «Сморгонь» — 2:0, «Минск» — «Витебск» — 2:1.