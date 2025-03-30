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«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и минского «Динамо» не выявили победителя в матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В начале встречи в Жодино минчане были чуть активнее, а с середины первого тайма хозяева захватили инициативу, но никому из соперников не удалось отличиться. После перерыва торпедовцы имели небольшое преимущество, гости проводили контратаки, однако зрители так и не увидели забитых мячей — ничья 0:0.

Позже серебряный призер «Неман» сыграет у себя дома с футболистами «Гомеля», а в Новополоцке местный «Нафтан» будет соперничать с брестским «Динамо».

Результаты остальных встреч второго тура: «Славия» (Мозырь) — «Молодечно» — 4:1, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «МЛ Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:2, «Слуцк» — «Сморгонь» — 2:0, «Минск» — «Витебск» — 2:1.

Торпедо-БелАЗ
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 2-й тур
30.03.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Торпедо
Главные тренеры
Юрий Пунтус
Вадим Скрипченко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
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