«Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В начале встречи в Жодино минчане были чуть активнее, а с середины первого тайма хозяева захватили инициативу, но никому из соперников не удалось отличиться. После перерыва торпедовцы имели небольшое преимущество, гости проводили контратаки, однако зрители так и не увидели забитых мячей — ничья 0:0.