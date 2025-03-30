«Аякс» победил ПСВ и оторвался от него в таблице чемпионата Нидерландов на 9 очков

В составе амстердамского клуба по голу забили Дэви Классен и Бертран Траоре.
Лидирующий «Аякс» благодаря этой победе набрал 67 очков в 27 матчах и оторвался от идущего вторым ПСВ на 9 баллов в турнирной таблице Эредивизи.
В Нидерландах состоялся матч 27-го тура чемпионата страны, в котором «Аякс» на выезде обыграл ПСВ со счетом 2:0.
В составе амстердамского клуба по голу забили Дэви Классен и Бертран Траоре.
Лидирующий «Аякс» благодаря этой победе набрал 67 очков в 27 матчах и оторвался от идущего вторым ПСВ на 9 баллов в турнирной таблице Эредивизи.