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«Аякс» победил ПСВ и оторвался от него в таблице чемпионата Нидерландов на 9 очков

В Нидерландах состоялся матч 27-го тура чемпионата страны, в котором «Аякс» на выезде обыграл ПСВ со счетом 2:0.

Источник: Getty Images

В составе амстердамского клуба по голу забили Дэви Классен и Бертран Траоре.

Лидирующий «Аякс» благодаря этой победе набрал 67 очков в 27 матчах и оторвался от идущего вторым ПСВ на 9 баллов в турнирной таблице Эредивизи.