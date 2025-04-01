Золото с запасом: как Сафонов приблизил ПСЖ к чемпионству

— Сафонов достойно проводит свой первый сезон во Франции и полностью заслужил эту победу в чемпионате, — поделился мнением с «Известиями» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Важно, что ему давали играть в национальном первенстве, Кубке страны и даже два матча в Лиге чемпионов. И он в целом проявлял себя хорошо. В чем Сафонов прибавил во Франции? Всё, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс выше. И решения надо принимать быстрее. Во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть — всё, что нужно для вратаря, — у него и раньше были.