Золото с запасом: как Сафонов приблизил ПСЖ к чемпионству

После двухнедельной паузы на игры сборных возобновились розыгрыши национальных чемпионатов в Европе. Минувшие выходные особенно продуктивно прошли для выступающих во Франции Матвея Сафонова и Александра Головина. Первый вышел в основном составе в воротах ПСЖ и помог своей команде разгромить в гостях «Сент-Этьен» (6:1) в рамках 27-го тура местного чемпионата и вплотную приблизить столичный коллектив к золоту — до оформления чемпионства осталось набрать одно очко. Триумф мог случиться и в минувшем туре, но его отсрочил «Монако», в состав которого после травмы вернулся Головин. Монегаски одержали дома волевую победу над «Ниццей» (2:1) и вышли на второе место.
Кроме того, успешно россияне выступили в американской лиге MLS. Алексей Миранчук забил свой первый в сезоне гол за «Атланту Юнайтед», а Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое результативное действие в своей карьере в США, отметившись голевым пасом за «Канзас Сити».
В чемпионате Греции в составе ПАОК победную результативную передачу отдал Федор Чалов. А в чемпионате Китая среди лидеров «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.
Сафонов
В минувшие выходные главный тренер ПСЖ Луис Энрике оставил в запасе звездного основного вратаря, чемпиона Европы в составе сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму и поставил в старт Сафонова. Столичный клуб играл в гостях с идущим на предпоследнем месте «Сент-Этьеном». Это третий выход Матвея на поле в чемпионате Франции после Нового года.
Уже в первой половине апреля можно ожидать первой в карьере победы Сафонова в Лиге 1. Но могло это произойти и в конце марта. Вечером 29-го числа за семь туров до финиша «Марсель» окончательно отвалился от борьбы за золото, проиграв в гостях «Реймсу».
Сразу же вслед за ним состоялся матч с участием ПСЖ. На выездную встречу с «Сент-Этьеном» Луис Энрике выпустил в старте Сафонова. Возможно, это было связано с желанием дать Доннарумме отдохнуть после поездки в сборную, в составе которой он неудачно сыграл в четвертьфинале Лиги наций УЕФА — по итогам двух матчей Италия проиграла Германии (1:2; 3:3) и вылетела из турнира.
Не ездивший в марте в сборную России Сафонов в игре с «Сент-Этьеном» пропустил быстрый гол, когда оборона ПСЖ проиграла верховую борьбу в своей штрафной площади. Один из аутсайдеров Лиги 1 долго держал преимущество в счете, но перед перерывом гости сравняли, а во втором тайме устроили жесткий разгром и победили 6:1, став недосягаемыми для «Марселя». Этот матч был восьмым для Сафонова в нынешнем чемпионате.
Последними, кто сохранял шансы догнать ПСЖ, оставались «Монако» и «Ницца». Так совпало, что они играли тем же вечером друг против друга. Парижан устраивала только ничья двух преследователей. Но в итоге победил «Монако». Теперь монегаски отстают от лидера на 21 очко. И для чемпионства им надо побеждать в семи оставшихся турах и при этом рассчитывать на семь поражений подряд сильнейшей по составу команды лиги. Формально победа «Монако» лишь отложила ненадолго чемпионство ПСЖ.
В следующие выходные команде Сафонова, идущей на серии из восьми подряд побед в чемпионате, достаточно будет сыграть дома вничью с «Анже», чтобы выиграть четвертое подряд золото Лиги 1. Между тем уже 1 апреля ПСЖ предстоит выездной полуфинал Кубка Франции против «Дюнкерка». На двух предыдущих стадиях этого турнира именно Матвей выходил в основном составе. Возможно, так будет и теперь. А уже в середине следующей недели ПСЖ сыграет дома с английской «Астон Виллой» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
— Сафонов достойно проводит свой первый сезон во Франции и полностью заслужил эту победу в чемпионате, — поделился мнением с «Известиями» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Важно, что ему давали играть в национальном первенстве, Кубке страны и даже два матча в Лиге чемпионов. И он в целом проявлял себя хорошо. В чем Сафонов прибавил во Франции? Всё, что Матвей делает сейчас, он умел и раньше. Другое дело, что на более высоком уровне ответственность и стресс выше. И решения надо принимать быстрее. Во Франции Сафонов научился быстрее читать игру, быстрее принимать решения и быстрее реагировать на изменение ситуации. А техника, реакция и прыгучесть — всё, что нужно для вратаря, — у него и раньше были.
Головин
Победа над «Ниццей» была очень важна для «Монако», который ведет борьбу за место в топ-4, дающее путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Осечка «Марселя», проигравшего три матча подряд, давала монегаскам шанс подняться на второе место. Главное было выиграть очный матч у конкурента. Поначалу он складывался плохо: на 9-й минуте Мика Биерет не реализовал пенальти в ворота «Ниццы», а ближе к перерыву гости повели.
Но на 55-й минуте Биерет реабилитировался голом с игры, а на 73-й минуте «Монако» вышел вперед — отличился Брил Эмболо. Удерживать столь необходимую победу среди прочих на 84-й минуте выпустили Головина — это первое появление на поле нашего полузащитника с 12 февраля. Он пропустил полтора месяца из-за травмы. «Монако» теперь второй, но у него всего три очка отрыва от идущего пятым «Лилля». Так что в последние семь туров борьба за участие в Лиге чемпионов будет нешуточной.
— Головин неплохо показал себя в отведенное ему время, но теперь главное набрать форму и не получить снова повреждение, что с ним происходит довольно часто, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. — Саша был и остается одним из лидеров «Монако». И его возвращение — хорошее подспорье в разгар борьбы за участие в Лиге чемпионов. Если он наберет свою лучшую форму и будет показывать свой лучший футбол, тогда его клуб спокойно решит задачу на оставшуюся часть сезона.
Миранчук и Сулейманов
В новом сезоне MLS прошло уже шесть туров. А «Атланта Юнайтед» вновь находится вне зоны плей-офф и плей-ин Восточной конференции. В прошлом году пришедший ближе к концу регулярного чемпионата Алексей Миранчук помог своей команде зацепиться за плей-ин, а затем пройти в плей-офф, где «Атланта» от души пошумела, выбив «Интер Майами» Лионеля Месси.
Новый сезон, уже с Алексеем, она также начала неудачно. Победив в первом туре, команда не выигрывала четыре матча подряд. Но в минувшие выходные одержала дома волевую победу над «Нью-Йорк Сити». «Атланта» проигрывала по ходу матча 0:1 и 1:3, в последние полчаса встречи забила три гола и выиграла 4:3. А первый мяч хозяев в этом матче забил Миранчук — это его первый гол в сезоне.
Переехавший зимой в США Магомед-Шапи Сулейманов постоянно выходит в стартовом составе «Канзас Сити». В минувшие выходные с его передачи команда открыла счет в гостевом матче с «Далласом». Правда, это ей не помогло набрать очки — клуб из Техаса в итоге выиграл 2:1. И ситуация для «Канзаса» очень плохая — он набрал всего один балл в первых шести турах, находясь на последнем месте не только в Западной конференции, но и во всем чемпионате. Однако бывшего игрока «Краснодара» можно поздравить с первым результативным действием за океаном.
— Приятно, что и Миранчук, и Сулейманов пришлись ко двору в своих командах, — отметил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Они постоянно играют, а теперь начали совершать результативные действия. Алексей еще с прошлого сезона стал одним из лидеров своего клуба, а Шапи вполне может стать им в ближайшем будущем. Их уровень вполне этому соответствует.
Слуцкий
В марте возглавляемый российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» вылетел из азиатской Лиги чемпионов, но в чемпионате Китая он продолжает идти в верхней части таблицы. В минувшем третьем туре была одержана выездная волевая победа над «Хэнанем» (3:1). Всего у команды Слуцкого семь очков после двух побед и одной ничьей. Такие же показатели еще у трех клубов — вместе с «Шанхаем Шэньхуа» делят лидерство «Шанхай Порт» и «Шаньдун Тайшань».
— Слуцкий уже больше года работает в Китае и адаптировался к чемпионату, к команде, что дает ему шансы на успех в этом сезоне, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России и китайского «Шаньдун Тайшань» Борис Игнатьев. — Он был близок к чемпионству в прошлом розыгрыше, но чуть недотянул. А сейчас, когда он привык к своим игрокам и руководителям, разобравшись в местной специфике, и его подопечные с руководителями привыкли к нему, поняв, что с этим специалистом можно решать большие задачи, есть основания ждать от «Шанхай Шэньхуа» больших успехов.
Чалов и Оздоев
В чемпионате Греции стартовал плей-офф Суперлиги — отдельного финишного турнира в рамках национального первенства, в котором выступают четыре лучшие команды. Они играют друг против друга по два матча. Таким образом, проводят шесть туров. При этом очки, набранные в первой части чемпионата, идут в зачет финального турнира.
ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова идет четвертым, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 14 очков. Шансов выиграть второе подряд золото уже нет. Но можно зацепиться за вторую строчку, дающую путевку в Лигу чемпионов. Ее занимает афинский АЕК, с которым ПАОК играл выездной матч на минувшей неделе.
Проигрывая 0:2 в начале второго тайма, клуб из Салоников одержал волевую победу 3:2 и сократил отставание от конкурента до четырех очков. Победный гол на 85-й минуте был забит с передачи пяткой в исполнении вышедшего в середине второго тайма на замену Чалова. В свой дебютный сезон в Греции он уже забил во всех официальных турнирах шесть голов и сделал пять голевых передач. Оздоев провел весь матч. Он играет в основе большинство игр, как и в прошлом сезоне, когда стал чемпионом Греции.
Алексей Фомин