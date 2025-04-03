«Манчестер Сити» взял верх над «Лестером» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» (51 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (17), потерпевший в чемпионате седьмое поражение подряд, располагается на 19-й позиции. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостевом манкунианском дерби с «Манчестер Юнайтед» 6 апреля, а «Лестер» днем позднее примет «Ньюкасл».