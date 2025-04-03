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«Манчестер Сити» взял верх над «Лестером» в матче АПЛ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов Англии. Голы забили Джек Грилиш (2-я минута) и Омар Мармуш (29).

«Манчестер Сити» (51 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (17), потерпевший в чемпионате седьмое поражение подряд, располагается на 19-й позиции. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостевом манкунианском дерби с «Манчестер Юнайтед» 6 апреля, а «Лестер» днем позднее примет «Ньюкасл».

Результаты других матчей:

  • «Борнмут» — «Ипсвич Таун» — 1:2;
  • «Брайтон» — «Астон Вилла» — 0:3;
  • «Ньюкасл» — «Брентфорд» — 2:1;
  • «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1.

Манчестер Сити
2:0
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 30
2.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Руд ван Нистелрой
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти