«Манчестер Сити» взял верх над «Лестером» в матче АПЛ

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов Англии. Голы забили Джек Грилиш (2-я минута) и Омар Мармуш (29).
«Манчестер Сити» (51 очко) поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» (17), потерпевший в чемпионате седьмое поражение подряд, располагается на 19-й позиции. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостевом манкунианском дерби с «Манчестер Юнайтед» 6 апреля, а «Лестер» днем позднее примет «Ньюкасл».
Результаты других матчей:
- «Борнмут» — «Ипсвич Таун» — 1:2;
- «Брайтон» — «Астон Вилла» — 0:3;
- «Ньюкасл» — «Брентфорд» — 2:1;
- «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1.