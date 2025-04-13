Де Брейне вдохновил «Ман Сити» на камбэк, «Барселоне» помог автогол, «Ювентус» в зоне ЛЧ

Завершился игровой день ничьей «Арсенала» с «Брентфордом». Что очевидно, «канониры» мыслями в ЛЧ, где им предстоит ответный матч с «Реалом». В первом тайме не дали результата даже десять угловых, которые у команды Микеля Артеты отработаны едва ли не лучше всех в Европе. Впрочем, герой игры с мадридцами Райс снова отличился, ассистировав Партею, что позволило полузащитнику повторить личный сезонный рекорд и с учетом всех турниров набрать 16 результативных баллов. Только победы красно-белых лишил Висса (второй после Мбемо игрок «плел» с 50 (41+9) баллами в АПЛ). «Арсенал» в этом чемпионате потерял уже шестнадцать очков в играх, где вел в счете. Это всего на одно меньше, чем суммарно за два предыдущих турнира. Непозволительная роскошь, объясняющая, почему лондонцы не составили «Ливерпулю» реальную конкуренцию в борьбе за титул.