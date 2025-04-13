Де Брейне вдохновил «Ман Сити» на камбэк, «Барселоне» помог автогол, «Ювентус» в зоне ЛЧ

Англия: расточительность «Арсенала» и подъем Эмери
Очередной шок для «Манчестер Сити» — два удара и два гола «Кристал Пэлас» к 21-й минуте. В интервале между успехом Эзе (при 0:2 еще один его мяч отменили из-за офсайда) и атакой Ричардса после подачи углового Хосеп Гвардиола нашел другой повод для недовольства, требуя пенальти за возможный фол на упустившем верный момент Мармуше. Но «Сити» просто требовалось что-то оригинальное, а это — стихия Де Брейне. Прощающийся с «Этихадом» бельгиец при исполнении штрафного перехитрил Хендерсона и забил во «вратарский» угол.
Этот номер Кевина развернул игру на 180 градусов. «Кристал Пэлас» откровенно поплыл, и если Макэйти гостей простил, то преуспевший на отскок Мармуш был беспощаден. Де Брейне и тут сыграл ключевую роль, выполнив скидку на Гюндогана, чей неудачный удар превратился в голевую передачу. До перерыва лондонцы продержались, но в самом начале второго после флангового прорыва О’Райли под удар Ковачичу мяч выкатил, разумеется, Де Брейне. Сколько людей в этом время с грустью подумали о том, что наблюдают за одним из последних бенефисов капитана с трибун манчестерского стадиона!
Ну, а продолжил субботнее шоу Эдерсон, отравивший один на один со своим коллегой по амплуа Макэйти. Только не обошлось для традиционной для «горожан» ложки дегтя. Самый результативный голкипер в истории АПЛ буквально на ровном месте получил травму и не смог продолжить игру.
В следующем туре «Ман Сити» предстоит разгадать загадку «Гудисон Парк», где не выиграла ни одна команда «большой шестерки». «Эвертон» с приходом Дэвида Мойеса в принципе превратился в крайне неприятного для всех соперника. В этом туре «ириски» и вовсе сотворили невозможное, обыграв «Ноттингем» на его поле. «Лесники» оборвали домашнюю беспроигрышную серию на десятом матче, а решающей оказалась глупая потеря Мурилло в добавленное арбитром время. Обокравший бразильца Макнил отправил к воротам Дукуре, и тот закрутил интригу в верхней части таблицы.
Сохранивший за собой третье место «Ноттингем» теперь опережает «Сити» всего на два очка. В случае воскресной победы еще ближе может подобраться «Челси». Пока же на пятое лигочемпионское место поднялась «Астон Вилла». Бирмингемцы больше часа промучились в гостях у покидающего АПЛ «Саутгемптона». Асенсио и вовсе не реализовал в субботу два пенальти. Второй — уже на последних минутах, когда результат был сделан, и к отраженному Рамсдэйлом мячу все равно первым успел Макгинн. А вот осечка испанца при 0:0 едва все не испортила. Переломным оказался выход на замену Уоткинса, который после длинного паса Тилеманса в касание красиво перебросил вратаря.
Завершился игровой день ничьей «Арсенала» с «Брентфордом». Что очевидно, «канониры» мыслями в ЛЧ, где им предстоит ответный матч с «Реалом». В первом тайме не дали результата даже десять угловых, которые у команды Микеля Артеты отработаны едва ли не лучше всех в Европе. Впрочем, герой игры с мадридцами Райс снова отличился, ассистировав Партею, что позволило полузащитнику повторить личный сезонный рекорд и с учетом всех турниров набрать 16 результативных баллов. Только победы красно-белых лишил Висса (второй после Мбемо игрок «плел» с 50 (41+9) баллами в АПЛ). «Арсенал» в этом чемпионате потерял уже шестнадцать очков в играх, где вел в счете. Это всего на одно меньше, чем суммарно за два предыдущих турнира. Непозволительная роскошь, объясняющая, почему лондонцы не составили «Ливерпулю» реальную конкуренцию в борьбе за титул.
Испания: спасение Мартинеса
«Барселона» словно выплеснула все эмоции на Лигу чемпионов. В гостях у «Леганеса» сине-гранатовые до перерыва не создали ни одного голевого момента и ни разу не пробили в створ. Оказалось, этого даже и не требовалось. Сразу после перерыва с классного отбора Мартина лидер разогнал встречную атаку, и после передачи Рафиньи в направлении Левандовски мяч в собственные ворота отправил Саэнс. Чистая удача, которой не хватило Фермину Лопесу, который проскочил мимо нескольких защитников и с нескольких метров не попал в створ. Получилась настоящая трудовая победа, символом которой стал подкат Иньиго Мартинеса. Опытный защитник в добавленное арбитром время сорвал выход Мунира один на один. В гонке за титулом такие успехи даже важнее, чем разгромные победы. Как минимум до воскресного матча «Реала» команда Ханси Флика оторвалась от мадридцев на семь очков.
Италия: «Интер» не наступил на грабли
«Интер» снова мощно начал, а вышедший в старте Арнаутович не только открыл счет, но и отличным пасом вывел к воротам удвоившего перевес миланцев Лаутаро Мартинеса. Когда в начале второго тайма Пикколи сократил отставание, вспомнилось, как неделю назад нерадзурри упустили перевес в два мяча в гостях у «Пармы» (2:2). Но в данном случае лидеру удалось оперативно восстановить статус-кво. Биссек при подаче углового буквально вбил мяч в сетку головой, открыв путь к 54-й домашней победе Симоне Индзаги в серии А. С тех пор, как этот тренер возглавил «Интер», никто в Италии не играет на своем стадионе столь мощно. Если же брать аналогичный период в лигах топ-5, то аналогичные показатели у «Реала», а ненамного круче только «Манчестер Сити» (56) и «Ливерпуль» (54).
Игор Тудор в очередной раз подтвердил репутацию тренера, который быстро дает результат, когда принимает команду по ходу сезона. «Ювентус» под началом хорвата набрал семь очков в трех турах и поднялся на третье место. Причем «Старая синьора» точно останется в лигочемпионском квартете, так как ее главные конкуренты — «Болонья» и «Аталанта» — в воскресенье сыграют между собой. А в этой игре стоит отметить Влаховича. Серб отлично проявил себя в подыгрыше и впервые за 247 матчей итальянской карьеры записал на свой счет две голевых передачи. Особо стоит отметил пас на ход открывшему счет Копмайнерсу, а в случае с выводом на удар уложившего мяч в угол Кенана Йылдыза надо говорить о прекрасной командной работе и цепочке передач в касание.
Германия: горячая немецкая классика
Немецкая классика по традиции затмила все, а «Бавария» с «Боруссией» после неудач в ЛЧ выдали отличную игру. Особенно второй тайм, который начался по дортмундскому сценарию. До перерыва шансы «шмелям» сохранили сейвы Кобеля, который не дал забить имевшим отличные моменты Олисе и Кейну. А гол гостей получился исключительно обидным для голкипера мюнхенцев Урбига. После того, как Ким Мин Чжэ в момент подачи Рюэрсона проспал выскочившего у него из-за спины Байера, мяч проскочил у вратаря между ногами.
Развернуть игру Венсан Компани смог заменами, а счет сравнял огорчивший бывшую команду Рафаэл Геррейру, который появился на поле как раз вместо невнимательного корейского защитника. Ассистировал же португальцу Мюллер, повторивший рекорд Хуммельса по числу игр в немецкой классике (29 матчей). А лучшим оказался еще один джокер — Гнабри. Это он нашел в штрафной Мюллера в первой голевой атаке и потом вывел хозяев вперед. Но все же поражения «Боруссия» не заслуживала, и ее спасла настырность Гирасси. С его ударом из сложного положения Урбиг справился, однако мяч отлетел на ногу Антону.
Что до других матчей, то ничья «Байера» с «Унионом» оказалась на руку «Баварии» Ее отрыв от второго места по-прежнему исчисляется шестью очками. Нужно отметить и осечку «Майнца», который словно выдохся ближе к финишу и вылетел из топ-4. На данный момент в ЛЧ проходит «Лейпциг», который в пятницу открыл тур победой над «Вольфсбургом» (3:2). Впрочем, плотность в таблице сумасшедшая — четвертое и седьмое место, которая занимает менхенгладбахская «Боруссия», разделяют всего четыре очка.
Франция: «Монако» вернул второе место
«Монако» вернул себе второе место в очном споре с «Марселем», который становится робким в гостях у соперников из топ-6. У провансальцев пять таких матчей и четыре поражения. Монегаски же, напротив, хороши на «Луи II». Субботняя победа — шестая подряд, что стало лучшей домашней серией с 2019 года. Вот только Александр Головин к важному успеху отношения не имеет, так как остался на скамейке запасных.
Счет же открыл отличившийся на подборе Минамино, после чего вингер гостей Луис Энрике ухитрился не попасть в абсолютно пустой угол. Атака у гостей мощная, так что гол избежавшего офсайдной ловушки Эмболо пришелся как нельзя кстати. Эту мысль лишь укрепил сумасшедший сейв Кена. А окончательно все стало ясно после пенальти в исполнении Закарии. Ади Хюттер остается самым эффективным тренером в истории «Монако», в среднем набирая 1,9 очка за игру (120 при 63 матчах).
Что до расклада сил среди претендентов на попадание в ЛЧ, то исключительное значение имела встреча «Страсбура» с «Ниццей». Спасительный для «орлят» гол на четвертой добавленной минуте сохранил им шансы выступить в еврокубках, тогда как эльзасцы упустили возможность сравняться по очкам с «Марселем». Они пятые, пропустив вперед по дополнительным показателям выигравший в субботу в Тулузе «Лилль» (2:1). Через неделю матчем тура станет встреча «Монако» и «Страсбура».
Статистика дня
3 раза в текущем чемпионате Испании автоголы помогали «Барселоне», которая является самой везучей командой ла лиги наряду с «Севильей». А обыгранный сине-гранатовыми «Алавес», напротив, чаше остальных (3 раза) поражал собственные ворота.
5 очков отделяют в таблице лиги 1 второе место от седьмого. За пять туров до финиша подобной плотности во Франции не фиксировали с 2007 года.
885 минут составила безголевая серия «Лестера».
Автор: Андрей Кузичев