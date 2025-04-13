Футболисты «Славии» разгромили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

В первой половине встречи в Мозыре зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва хозяева трижды поразили ворота чемпионов страны. На 56-й минуте игры свой четвертый гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Андрей Соловей, через 7 минут отличился Илья Кухарчик, а потом Алексей Иванов довел дело до разгрома — 3:0. У «Славии» стало 10 очков, как и у дебютанта высшей лиги «МЛ Витебск».