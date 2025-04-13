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Футболисты «Славии» разгромили минское «Динамо» в чемпионате Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» одержали крупную победу над минским «Динамо» в домашнем поединке 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первой половине встречи в Мозыре зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва хозяева трижды поразили ворота чемпионов страны. На 56-й минуте игры свой четвертый гол забил лучший бомбардир нынешнего первенства Андрей Соловей, через 7 минут отличился Илья Кухарчик, а потом Алексей Иванов довел дело до разгрома — 3:0. У «Славии» стало 10 очков, как и у дебютанта высшей лиги «МЛ Витебск».

В первом сегодняшнем матче футболисты «Минска» со счетом 3:2 победили на своей арене гостей из «Молодечно», для которых это четвертое фиаско подряд.

В заключительном матче 4-го тура брестское «Динамо» примет футболистов «Сморгони».

Результаты остальных встреч: «Нафтан» (Новополоцк) — «МЛ Витебск» — 0:3, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 2:1, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:3, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:1.

Славия М
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 4-й тур
13.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Юность
Главные тренеры
Михаил Мартинович
Вадим Скрипченко
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