Мбаппе чуть не подвел «Реал», Салах поставил великий рекорд, у Микаутадзе гол и пас

Англия: наследники «превзошли» Фергюсона
Получив очередной подарок от сыгравшего накануне вничью «Арсенала», «Ливерпуль» словно не спешил к досрочному оформлению чемпионского титула. Хотя не отмечавшийся результативными действиями с 8 марта Салах (исключение — гол за сборную) не мог не отличиться после подписания нового контракта. Мо ловким движением одурачил защитника на бровке при приеме длинного паса Конате и, дотащив мяч к штрафной, шведкой вырезал передачу Диасу. Тот забивал в пустые ворота, а египетский Фараон установил новый рекорд АПЛ, набрав в сезоне из 38 матчей 45 (27+18) результативных баллов.
Правда, еще до перерыва красным едва не ответил попавший в перекладину Кудус. А в начале второго тайма каркас тех же ворот сыграл за «Вест Хэм», остановив штрафной в исполнении Мак Аллистера. Но в целом команда Арне Слота не включала максимальные обороты и словно играла в энергосберегающем режиме. По полной работал только Алиссон, который остановил выход Боуэна один на один и, успев сложиться, среагировал на коварный удар Кудуса с острого угла. Завел же мерсисайдцев вышедший на замену ван Дейк. После досадного автогола Робертсона голландец принес «Ливерпулю» десятую подряд домашнюю победу над «молотобойцами» фирменным ударом головой после корнера. Сохранила же перевес лидера перекладина, в которую в добавленное время попал Фюллькруг.
На бумаге «Челси» обязан был уверенно забирать три очка у обреченного на вылет «Ипсвича». По факту же к перерыву «трактористы» вели с перевесом в два мяча благодаря двум образцовым встречным атакам. В первом случае Энсисо пробил в касание с прострела Джонсона, а во втором парагваец вернул одноклубнику долг, и тот с острого угла головой отправил мяч в противоход голкиперу. Повторялся сенсационный результат первого круга.
Накануне «Манчестер Сити» превратил 0:2 в 5:2. Правда, «горожане» успели забить трижды еще в первом тайме, но их матч все равно вспомнился, когда в первой же атаке после перерыва собственные ворота под давлением Кукурельи поразил Туанзебе. Только команде Энцо Марески не удалось оперативно развить успех. Пришлось ждать выхода сравнявшего счет Санчо. На этом дела у «Челси» застопорились, а в добавленное арбитром время вратарь «Ипсвича» Алекс Палмер выдал фантастический сейв после удара Энцо Фернандеса. Теперь синие пропустили на пятое лигочемпионское место «Ньюкасл», а «Астон Виллу» опережают лишь по дополнительным показателям.
«Ньюкасл» остался без госпитализированного главного тренера Эдди Хау. «МЮ» же приехал на «Сент-Джеймс Парк» без Онана, которого Рубен Аморим не включил в заявку после результативных ошибок в Лиге Европы и заочной перепалки с полузащитником «Лиона» Матичем. Таким образом, в АПЛ в воротах «Красных дьяволов» наконец-то дебютировал Алтай Байындыр.
Сухим турок продержался до середины первого тайма, когда манкунианцы засуетились перед собственной штрафной, и блестящий пас Исака в касание за спины защитникам не менее красиво завершил Тонали. Шансов у вратаря в этой атаке просто не было, тогда как в других эпизодах только он удержал «МЮ» на плаву. Больше того — через несколько минут после сейва Байындыра счет бильярдным ударом от дальней штанги сравнял Гарначо.
Только на большее «Юнайтед» не хватило, а нокаутировал гостей Барнс. Для начала он практически внес в ворота мяч, когда Мерфи в касание выдал пас от линии поля. Потом же Барнс все сделал сам, выдав эффектный проход по центру. Вопрос о том, чем занималась оборона «дьяволов», — риторический. Гол Бруну Гимараэса и вовсе смахивал на издевательство сильного над слабым. Но таков нынешний «МЮ», который после ухода на пенсию Алекса Фергюсона потерпел 115 поражений в АПЛ. На одно больше, чем в пассиве у великого шотландца. Ключевая разница в том, что под началом сэра Алекса манкунианцы провели 810 матчей, а чтобы собрать больше проигрышей, его многочисленным наследникам хватило 450 игр.
Испания: «Атлетик» не подпускает конкурентов
Главное событие воскресенья и всего тура — первое в Испании и четвертое в карьере удаление Мбаппе. Француза отправили в раздевалку еще в первом тайме, когда он попал сопернику в ногу шипами. Теперь, если Килиан получит более двух матчей дисквалификации, ему придется пропустить финал Кубка Испании против «Барселоны». Но еще нужно дождаться решения местного КДК, а в субботней игре у «Реала» на виду были не самые очевидные герои. И если защитник Рауль Асенсио остался без своего первого гола из-за обнаружившего офсайд ВАР, то Камавинга забил классным ударом с дальней дистанции.
А в середине второго тайма составы уравнял фол Ману Санчеса, который и шипами по ноге Винисиусу Жуниору попал, и потенциальный выход бразильца один на один сорвал. У команды Карло Анчелотти в меньшинстве особых проблем не наблюдалось, а в формате «10 на 10» она скорее могла забить еще. На последних минутах подвело желание Беллингема решить самостоятельно, хотя адресаты для передачи имелись. Но им оставалось лишь развести руками, когда удар англичанина остановил голкипер. На результате это, впрочем, не сказалось. Мечтающий о чуде в ЛЧ Мадрид мыслями был уже в игре с «Арсеналом» и просто взял свое. Отставание от «Барселоны» вернулось на четырехочковую отметку.
По сути, на «Бенито Вильямарин» решалось, кто продолжит борьбу за попадание в ЛЧ и сможет конкурировать с «Атлетиком» за место в топ-4. Хотя Испания вполне может получить пятую путевку в главный еврокубок, и такая возможность выводила спор «Бетиса» с «Вильярреалом» на совсем другой уровень. Зелено-белые начали мощно, а Руибаль открыл счет, приложившись по вылетавшему из чужой штрафной мячу. Только и «подводники» не выглядели безнадежно, так что гол Барри по итогам массированной атаки получился вполне заслуженным. Больше того — выровнявшие игру гости были ближе к тому, чтобы уйти на перерыв с преимуществом в счете.
То, что не получилось у гостей в первой половине, удалось в начале второй. Дани Парехо запустил диагональ в штрафную, и бывших одноклубников огорчил Айосе Перес. Могло быть и хуже, если бы штанга спустя несколько минут не остановила удар Парехо. «Бетис» же недолго радовался назначению пенальти, так как ВАР помог арбитру убедиться: Логан Кошта не фолил, а падение Ло Чельсо получилось слишком артистичным. Но аргентинец проявил себя и в игровом плане, однако его блестящий пас испортил не попавший в створ при выходе один на один Иско. Радость победы смазывал результат прошлого тура, в котором команда Марселино Тораля не смогла в очном споре превзойти «Атлетик» (0:0).
Проводив зиму разгромом «Вальядолида» (7:1), «Атлетик» словно разучился забивать. Всего два гола в пяти турах и отвлекающие мысли о домашнем финале Лиги Европы, до которого еще нужно добраться. Эрнесто Вальверде после нулевой ничьей с «Рейнджерс» старался сберечь лидеров, но после проигранного первого тайма пришлось бросать в бой и братьев Уильямс, и Сансета. Они-то и принесли результат. Нико записал на свой счет красивейший победный мяч, а Сансет оформил дубль. На счету полузащитника уже 15 голов в его лучшем сезоне в карьере. Учитывая, что он не форвард, это впечатляет еще больше. А в случае с басками — особенно, потому что в XXI веке за 23 игры столько у них не забивал никто, включая знаменитого снайпера Льоренте.
Италия: матч жизни для «Аталанты»
В Италии игровой день открылся исключительно важной встречей в плане борьбы за путевки в Лигу чемпионов. «Аталанта», у которой с начала года не было ни одной домашней победы, подошла к туру с серией из трех поражений. Но начали бергамаски так, словно и не было у них никаких проблем. Первый же момент, и Ретеги переправил мяч в сетку с образцовой передачи Беллановы. А потом лучший снайпер серии А сам помог Пашаличу удвоить преимущество хозяев, устояв на ногах в борьбе на фланге и выдав оттуда отличную подачу в центр штрафной. Важно, что после потери травмировавшегося Колашинаца перевес в первом тайме помогли сохранить сейвы Карнесекки, потому что во второй половине «Болонья» так ничего и не смогла предложить в ответ. Красно-синие по итогам тура уступили место в топ-4 «Ювентусу». В свою очередь «Аталанта» вернула себе третью строчку.
Римское дерби принесли 62-ю ничью в противостоянии непримиримых соперников. Ни с кем они не делили очки столь часто, а нынешний исход расстроил всех. Он ставит под вопрос еврокубковые перспективы «Ромы», а «Лацио» осложняет жизнь в борьбе за попадание в ЛЧ. Что до игры, то в первом тайме острее выглядели «орлы». Или, скорее, ничего толком не получалось у «волков», и, чтобы показать зубы, им потребовалась встряска. Таковой стал гол Романьоли, который головой замкнул подачу Луки Пеллегрини. Ответить на это оперативно — и тоже со «второго этажа» — мог Манчини, однако Мандас вытянул его удар из угла. Когда же с дальней дистанции потрясающе пробил Соуле, грек лишь проводил глазами мяч, который от перекладины срикошетил за линию ворот.
Германия: у Франкфурта «плюс 5»
В какой-то момент «Айнтрахт» начал спотыкаться, чередуя осечки в бундеслиге с уверенным продвижением в Лиге Европы. Дино Топпмеллеру требовалось время, чтобы восстановить баланс, который нарушила продажа Мармуша в «Манчестер Сити». Заменить исполнителя такого уровня по ходу сезона в принципе невозможно. Но все же, даже теряя очки, «орлы» выглядят стабильнее конкурентов. Три победы в последних четырех турах позволили увеличить отрыв от пятого места до пяти очков. Ключевыми же обещают стать предстоящие на стыке апреля и мая встречи с прямыми конкурентами — «Лейпцигом» и «Майнцем». Любой из них заметно сильнее поверженного в воскресенье «Хайденхайма». В двух случаях из трех оборону гостей просто раскатывали. Интересно, что точные удары Баоя и Экитике увеличили суммарный вклад французов в успехи «Айнтрахта» до 26 голов. В лигах топ-5 чаще легионеры из этой страны забивают только за «Реал» (36).
Франция: эффект Фонсеки
«Лион» до предела уплотнил группу претендентов на выход в ЛЧ. Команда Паулу Фонсеки поднялась на четвертое место и всего на два очка отстает от идущего вторым «Монако». Один балл до «Марселя», но при этом и права на ошибку нет, так как дистанция до идущей седьмой «Ниццы» — одна победа, а в спину при минимальном отставании дышат «Лилль» и «Страсбур». Невероятная интрига!
В гостях у «Осера» результат «ткачам» обеспечили привычные герои. Микаутадзе открыл счет, реализовав пенальти, а также прострелил на поставившего в игре точку Ляказетта. Самым же красивым получился гол Шерки, который после симпатической комбинации отправил мяч в угол с идеального паса Толиссо. «Осер» не пропускал так много на своем стадионе с сентября, и это тоже показатель уровня «Лиона». И конечно, уровня работы Фонсеки, под началом которого в десяти матчах удалось набрать 21 очко.
Статистика дня
2-й раз с 2013 года «Сассуоло» оформил выход в серию А, набрав за 33 тура рекордные для себя 75 очков.
5 мячей в домашнем матче лиги 1 «Гавр» не пропускал с 28 октября 1945 года.
18 голов ударами головой забил в АПЛ защитник «Ливерпуля» ван Дейк. Голландец уступает только отличившемуся 27 раз Джону Терри.
21 гол забили в этом сезоне выходившие на замену игроки «Аякса». Амстердамцы установили рекорд голландского чемпионата.
85 секунд потребовалось защитнику «Вулверхэмптона» Аит-Нури, чтобы стать автором самого быстрого гола «волков» в АПЛ.
Автор: Андрей Кузичев