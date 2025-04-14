Мбаппе чуть не подвел «Реал», Салах поставил великий рекорд, у Микаутадзе гол и пас

В Италии игровой день открылся исключительно важной встречей в плане борьбы за путевки в Лигу чемпионов. «Аталанта», у которой с начала года не было ни одной домашней победы, подошла к туру с серией из трех поражений. Но начали бергамаски так, словно и не было у них никаких проблем. Первый же момент, и Ретеги переправил мяч в сетку с образцовой передачи Беллановы. А потом лучший снайпер серии А сам помог Пашаличу удвоить преимущество хозяев, устояв на ногах в борьбе на фланге и выдав оттуда отличную подачу в центр штрафной. Важно, что после потери травмировавшегося Колашинаца перевес в первом тайме помогли сохранить сейвы Карнесекки, потому что во второй половине «Болонья» так ничего и не смогла предложить в ответ. Красно-синие по итогам тура уступили место в топ-4 «Ювентусу». В свою очередь «Аталанта» вернула себе третью строчку.