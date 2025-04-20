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«Барселона» потеряла Левандовского на неопределенный срок

Форвард «Барселоны» Левандовский выбыл на неопределенный срок из-за травмы бедра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил травму полусухожильной мышцы левого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.

Нападающий был заменен из-за травмы на 78-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3). В клубе заявили, что срок возвращения игрока к тренировкам с командой будет зависеть от динамики восстановления.

Левандовскому 36 лет. Он перешел в «Барселону» в 2022 году. В составе команды он принял участие в 143 матчах в различных турнирах и забил 99 мячей.

В следующем матче 22 апреля «Барселона» сыграет дома с «Мальоркой» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. 26 апреля каталонский клуб встретится с мадридским «Реалом» в финале Кубка страны.