«Барселона» потеряла Левандовского на неопределенный срок

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил травму полусухожильной мышцы левого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Нападающий был заменен из-за травмы на 78-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (4:3). В клубе заявили, что срок возвращения игрока к тренировкам с командой будет зависеть от динамики восстановления.
Левандовскому 36 лет. Он перешел в «Барселону» в 2022 году. В составе команды он принял участие в 143 матчах в различных турнирах и забил 99 мячей.
В следующем матче 22 апреля «Барселона» сыграет дома с «Мальоркой» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. 26 апреля каталонский клуб встретится с мадридским «Реалом» в финале Кубка страны.