«Реал» попал в мясорубку в Хетафе. Чемпионская гонка жива благодаря чуду

Потом класс «Реала» всё-таки перевесил. Гости создавали моменты и нанесли до перерыва 10 ударов, один из которых (при всего лишь шести касаниях мяча за 45 минут) нанёс Эндрик. Бразилец разыграл двоечку с Вини и почти забил, но хозяев выручил капитан Джене — вынес мяч с линии. А автором единственного гола «Реала» в первом тайме стал Гюлер. Мадриды улетели в контратаку пять в три после стандарта «Хетафе» и когда казалось, что момент уже упущен, Арда блестяще сыграл на подборе. Ушёл от соперника и зарядил из-за штрафной. Ах, турецкая сладость! Сотворив такую красоту, Гюлер заслужил поцелуй в ухо от Анчелотти. Кто там ещё думает, что итальянский тренер не любит свою молодую звезду?