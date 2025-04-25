Мадридский «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

«Атлетико» (66 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отстав от лидера — «Барселоны» — на 10 очков за пять туров до конца чемпионата. «Райо Вальекано» (41) располагается на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед до четырех игр.