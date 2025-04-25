Мадридский «Атлетико» разгромил «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Атлетико», завершилась со счетом 3:0. Отличились Александер Сёрлот (3-я минута), Конор Галлахер (45) и Хулиан Альварес (77).
«Атлетико» (66 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отстав от лидера — «Барселоны» — на 10 очков за пять туров до конца чемпионата. «Райо Вальекано» (41) располагается на 11-й строчке. Команда продлила серию без побед до четырех игр.
Результаты других матчей:
- «Леганес» — «Жирона» — 1:1;
- «Осасуна» — «Севилья» — 1:0;
- «Бетис» — «Вальядолид» — 5:1.
Футбол, Испания, Тур 33
24.04.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Иньиго Перес
Голы
Атлетико
Александр Серлот
(Джулиано Симеоне)
3′
Конор Галлахер
(Родриго де Пауль)
45′
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
77′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
24
Робен Ле Норман
8
Пабло Барриос
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
15
Хави Галан
81′
3
Сесар Аспиликуэта
4
Конор Галлахер
81′
6
Коке
5
Родриго де Пауль
81′
12
Самуэл Лино
9
Александр Серлот
61′
7
Антуан Гризманн
22
Джулиано Симеоне
67′
16
Науэль Молина
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
79′
2
Андрей Рацю
66′
24
Флориан Лежен
4
Педро Диас
6
Пате Сисс
7
Изи Палазон
22
Альфонсо Эспино
68′
15
Херард Гумбау
11
Рэнди Нтека
76′
12
Серхи Гвардиола
17
Унаи Лопес
68′
3
Пеп Чаваррия
23
Оскар Валентин
68′
19
Хорхе Де Фрутос
18
Ривера Альваро Гарсия
83′
21
Адриан Эмбарба
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
15
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти