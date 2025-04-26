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«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми забили игроки «Ниццы» — на 34-й минуте отличился Морган Сансон. На 41-й минуте Фабиан Руис восстановил равновесие, однако на 46-й минуте гости снова вышли вперед благодаря второму голу Сансона. Окончательный счет установил Юссуф Ндайшимие на 70-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 23 очка — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 55. Клуб досрочно стал чемпионом страны. «Ницца» продолжает вести борьбу за еврокубки — у коллектива 54 балла и, пока что, четвертое место.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

ПСЖ
1:3
Первый тайм: 1:1
Ницца
Футбол, Франция, Тур 31
25.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Франк Эз
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
41′
Ницца
Морган Сансон
(Бадредин Буанани)
34′
Морган Сансон
(Жонатан Клосс)
46′
Юсуф Ндайишимие
(Бадредин Буанани)
70′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
68′
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
69′
35
Лукас Бералдо
8
Фабиан Руис
78′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
59′
33
Уоррен Заир-Эмери
72′
87
Жоау Невеш
45+2′
59′
29
Брэдли Барколя
10
Усман Дембеле
68′
9
Гонсалу Рамуш
Ницца
1
Марцин Булка
26
Мелвин Бард
55
Юсуф Ндайишимие
8
Пабло Росарио
28
Хишам Будауи
92
Жонатан Клосс
2
Али Абди
43′
86′
20
Том Луше
5
Мохамед Абдель Монем
67′
33
Антуан Менди
11
Морган Сансон
67′
28
Батист Сантамария
19
Бадредин Буанани
75′
10
Софьян Диоп
24
Гаэтан Лаборд
86′
29
Эванн Гессан
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
32
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
17
Угловые
0
9
Фолы
11
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти