«ПСЖ» проиграл «Ницце» в матче чемпионата Франции

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк-де-Пренс», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Первыми забили игроки «Ниццы» — на 34-й минуте отличился Морган Сансон. На 41-й минуте Фабиан Руис восстановил равновесие, однако на 46-й минуте гости снова вышли вперед благодаря второму голу Сансона. Окончательный счет установил Юссуф Ндайшимие на 70-й минуте.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
Отрыв «ПСЖ» в чемпионате Франции от преследователей составляет 23 очка — у парижан 78, а у идущего вторым «Марселя» 55. Клуб досрочно стал чемпионом страны. «Ницца» продолжает вести борьбу за еврокубки — у коллектива 54 балла и, пока что, четвертое место.
Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.
Луис Энрике
Франк Эз
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
41′
Морган Сансон
(Бадредин Буанани)
34′
Морган Сансон
(Жонатан Клосс)
46′
Юсуф Ндайишимие
(Бадредин Буанани)
70′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
68′
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
69′
35
Лукас Бералдо
8
Фабиан Руис
78′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
59′
33
Уоррен Заир-Эмери
72′
87
Жоау Невеш
45+2′
59′
29
Брэдли Барколя
10
Усман Дембеле
68′
9
Гонсалу Рамуш
1
Марцин Булка
26
Мелвин Бард
55
Юсуф Ндайишимие
8
Пабло Росарио
28
Хишам Будауи
92
Жонатан Клосс
2
Али Абди
43′
86′
20
Том Луше
5
Мохамед Абдель Монем
67′
33
Антуан Менди
11
Морган Сансон
67′
28
Батист Сантамария
19
Бадредин Буанани
75′
10
Софьян Диоп
24
Гаэтан Лаборд
86′
29
Эванн Гессан
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
32
Удары (всего)
7
13
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
17
Угловые
0
9
Фолы
11
0
Офсайды
2
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти