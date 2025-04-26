«Айнтрахт» разгромил «Лейпциг» в матче чемпионата Германии

Встреча, которая прошла в субботу во Франкфурте, закончилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Ансгар Кнауфф (21-я и 53-я минуты), по одному мячу забили Уго Экитике (67) и Робин Кох (71). Гости играли в меньшинстве с 50-й минуты после удаления Эль-Шадая Битшиабу.