«Айнтрахт» разгромил «Лейпциг» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Айнтрахт» разгромил «Лейпциг» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу во Франкфурте, закончилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль оформил Ансгар Кнауфф (21-я и 53-я минуты), по одному мячу забили Уго Экитике (67) и Робин Кох (71). Гости играли в меньшинстве с 50-й минуты после удаления Эль-Шадая Битшиабу.
«Айнтрахт» набрал 55 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, «Лейпциг» (49 очков) располагается на пятой позиции.
Футбол, Германия, Тур 31
26.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Deutsche Bank Park
Главные тренеры
Дино Топпмеллер
Жолт Лев
Голы
Айнтрахт Ф
Ансгар Кнауфф
(Юго Экитике)
21′
Ансгар Кнауфф
53′
Юго Экитике
(Жан-Маттео Баойя)
67′
Робин Кох
(Натаниэль Браун)
71′
Составы команд
Айнтрахт Ф
1
Кевин Трапп
4
Робин Кох
21
Натаниэль Браун
35
Тута
15
Элье Схири
16
Хуго Ларссон
3
Артур Теат
81′
5
Орель Аменда
34
Ннамди Коллинз
57′
86′
22
Тимоти Чэндлер
11
Юго Экитике
82′
8
Фарес Шаиби
19
Жан-Маттео Баойя
75′
6
Оскар Хейлунн
36
Ансгар Кнауфф
75′
17
Элие Вахи
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
3
Лютсхарел Гертрейда
5
Эль-Шадай Битшиабу
50′
16
Лукас Клостерманн
70′
17
Ридле Баку
23
Кастелло Люкеба
21
Коста Неделькович
46′
11
Лоис Опенда
10
Хави Симонс
76′
7
Антонио Нуса
13
Николас Зайвальд
86′
8
Амаду Айдара
14
Кристоф Баумгартнер
54′
18
Артур Вермерен
30
Беньямин Шешко
76′
27
Тидьям Гомис
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
7
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
10
Фолы
13
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти