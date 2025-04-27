«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

«Манчестер Сити» является семикратным обладателем Кубка Англии, команда выигрывала трофей в 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 и 2023 годах. В прошлом году «Манчестер Сити» уступил в финале турнира «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Кристал Пэлас» сыграет в финале Кубка Англии в третий раз в истории. Лидером по числу побед в этом турнире является «Арсенал», выигрывавший трофей 14 раз.