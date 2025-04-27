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«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Финальный матч состоится 17 мая на стадионе «Уэмбли».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 27 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Ноттингем Форест» в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Забитыми мячами отметились Рико Льюис (2-я минута) и Йошко Гвардиол (51).

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас», который днем ранее со счетом 3:0 победил «Астон Виллу». Финальный матч 144-го розыгрыша Кубка Англии пройдет на «Уэмбли» 17 мая.

«Манчестер Сити» является семикратным обладателем Кубка Англии, команда выигрывала трофей в 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 и 2023 годах. В прошлом году «Манчестер Сити» уступил в финале турнира «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Кристал Пэлас» сыграет в финале Кубка Англии в третий раз в истории. Лидером по числу побед в этом турнире является «Арсенал», выигрывавший трофей 14 раз.