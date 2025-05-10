«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» и лишился шансов на попадание в зону ЛЧ

Встреча проходила на стадионе «Вонинвест Везерштадион» (Бремен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бастиан Данкерт. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.
В параллельном матче «Фрайбург» одержал выездную победу над «Хольштайном» (2:1). Таким образом, «РБ Лейпциг» лишился теоретических шансов на попадание в топ-4 по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.
«РБ Лейпциг» с 51 очком в 33 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. «Вердер» располагается на восьмой строчке, у команды 48 очков.
Футбол, Германия, Тур 33
10.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Оле Вернер
Жолт Лев
Составы команд
Вердер
1
Михаэль Цеттерер
4
Никлас Штарк
5
Амос Пипер
32
Марко Фридль
13′
6
Йенс Стаге
20
Романо Шмид
7
Марвин Дукш
8
Митчелл Вайзер
88′
11
Джастин Нджинма
27
Феликс Агу
79′
19
Деррик Кен
14
Сенне Линен
85′
10
Леонардо Биттенкурт
15
Оливер Берк
80′
17
Марко Грюлль
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
5
Эль-Шадай Битшиабу
16
Лукас Клостерманн
2′
21
Коста Неделькович
77′
23
Кастелло Люкеба
10
Хави Симонс
13
Николас Зайвальд
14
Кристоф Баумгартнер
80′
17
Ридле Баку
18
Артур Вермерен
33′
87′
27
Тидьям Гомис
11
Лоис Опенда
69′
7
Антонио Нуса
30
Беньямин Шешко
69′
9
Юссуф Поульсен
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
6
Фолы
13
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти