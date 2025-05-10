«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» и лишился шансов на попадание в зону ЛЧ

В параллельном матче «Фрайбург» одержал выездную победу над «Хольштайном» (2:1). Таким образом, «РБ Лейпциг» лишился теоретических шансов на попадание в топ-4 по итогам чемпионата и участие в Лиге чемпионов УЕФА — 2025/2026.