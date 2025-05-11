«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу

МАДРИД, 11 мая. /ТАСС/. «Барселона» дома со счетом 4:3 обыграла «Реал» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе.
В составе победителей голы забили Эрик Гарсия (19-я минута), Ламин Ямаль (32) и Рафинья (34, 45). У «Реала» трижды отличился Килиан Мбаппе (5, с пенальти, 14, 70). Мбаппе стал четвертым игроком в XXI веке, забившим три гола в матче между «Реалом» и «Барселоной», ранее по три гола забивали аргентинец Лионель Месси («Барселона», 10 марта 2007 года), уругваец Луис Суарес («Барселона», 28 октября 2018 года) и француз Карим Бензема («Реал», 14 января 2024 года).
Команды провели 304-й матч в истории. «Барселона» одержала 129-ю победу, «Реал» был сильнее 111 раз. В 64 матчах была зафиксирована ничья. Команды провели четвертый очный матч в сезоне: в первом круге «Барселона» одержала гостевую победу со счетом 4:0, также каталонцы обыграли «Реал» в финальных матчах Суперкубка (5:2) и Кубка Испании (3:2).
«Барселона» закрепилась на первом месте турнирной таблицы за три тура до конца чемпионата, команда набрала 82 очка. «Реал» идет вторым с 75 очками. В следующем туре «Барселона» 15 мая в гостях сыграет с «Эспаньолом», «Реал» днем ранее примет «Мальорку».
Ханс-Дитер Флик
Карло Анчелотти
Эрик Гарсия
(Ферран Торрес)
19′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
32′
Рафинья
(Педри)
34′
Рафинья
(Ферран Торрес)
45′
Килиан Мбаппе
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
14′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
70′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
54′
8
Педри
87′
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
57′
15
Андреас Кристенсен
24
Эрик Гарсия
78′
32
Эктор Форт
35
Херард Мартин
58′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
77′
16
Фермин Лопес
80′
7
Ферран Торрес
89′
6
Гави
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
50′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
29′
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
36′
15
Арда Гюлер
46′
10
Лука Модрич
19
Дани Себальос
46′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
88′
44
Виктор Муньос
17
Лукас Васкес
84′
16
Эндрик
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
16
Фолы
14
1
Офсайды
5
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти