«Барселона» обыграла «Реал» в матче чемпионата Испании по футболу

В составе победителей голы забили Эрик Гарсия (19-я минута), Ламин Ямаль (32) и Рафинья (34, 45). У «Реала» трижды отличился Килиан Мбаппе (5, с пенальти, 14, 70). Мбаппе стал четвертым игроком в XXI веке, забившим три гола в матче между «Реалом» и «Барселоной», ранее по три гола забивали аргентинец Лионель Месси («Барселона», 10 марта 2007 года), уругваец Луис Суарес («Барселона», 28 октября 2018 года) и француз Карим Бензема («Реал», 14 января 2024 года).