«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Эвертон» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Илиман Ндиайе (6, 45+2).
«Эвертон» набрал 45 очков и гарантировал себе 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (12 очков) продлил серию без побед до 13 матчей и идет на последнем, 20-м месте в лиге.
В заключительном туре «Эвертон» 25 мая на выезде сыграет против «Ньюкасла», «Саутгемптон» в этот же день примет лондонский «Арсенал».
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Саймон Раск
Голы
Эвертон
Илиман Ндиай
6′
Илиман Ндиай
(Дуайт Макнейл)
45+2′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
14
Бету
15
Джейк О`Брайен
37
Джеймс Гарнер
88′
27
Идрисса Гей
23
Шеймус Коулман
18′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
75′
9
Доминик Калверт-Льюин
7
Дуайт Макнейл
65′
24
Карлос Алькарас
16
Абдулай Дукуре
65′
11
Джек Харрисон
32
Джарред Брантуэйт
74′
5
Майкл Кин
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
5
Джек Стивенс
14
Джеймс Бри
34
Велингтон
4
Флинн Даунс
80′
18
Матеуш Фернандеш
15
Нейтан Вуд
60′
8
Уильям Смоллбоун
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
82′
39
Йоахим Кайи Санда
20
Камалдин Сулемана
60′
11
Росс Стюарт
7
Джо Арибо
60′
19
Кэмерон Арчер
33
Тайлер Диблинг
68′
46
Джей Робинсон
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
6
Фолы
10
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти