В Испании хотят судиться с Винисиусом из-за документалки на Netflix. Что он опять натворил?

15 мая стриминговый сервис Netflix выпустил фильм, посвященный вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Картина получила название Baila, Vini — «Танцуй, Вини». Выход фильма обернулся скандалом — как и многое, что связано с Винисиусом. Sport24 рассказывает, что произошло.
Каким получился фильм про Винисиуса
Заглянув на популярные сайты IMDb и Rotten Tomatoes, можно сделать однозначный вывод, что зрители считают «Танцуй, Вини» провальной работой. Рейтинг фильма на IMDb — 3,9 из 10, на Rotten Tomatoes у него одна звезда из пяти. В отзывах картину называют «без сомнений, худшей спортивной документалкой» и «мастер-классом на тему, как не нужно делать развлекательные шоу».
"Винисиус жаждет только внимания, и этим документальным фильмом он незаслуженно его получает, — говорится в одном из отзывов, выведенных в топ на IMDb. — Этому футболисту не хватает достоинства, профессионализма и умения вести себя как спортсмен. Он неудачник, который издевается над игроками и болельщиками соперника. Он провоцирует в людях бурную реакцию, а потом разыгрывает карту жертвы.
Этот фильм не рассказывает правду о Винисиусе. Его показывают нам как второе пришествие Мартина Лютера Ганди-Жуниора, но сам он очень далек от этого. Он эгоистичен и лишен скромности. Зачем награждать его этим «документальным фильмом»? Вокруг так много других игроков, которые олицетворяют красоту спорта. Да, в некоторых аспектах Винисиус талантлив, но он делает так, что его просто невозможно любить. Я надеюсь, что он подрастет, раскроет весь свой потенциал — и будет играть ради собственной жажды успеха, а не ради камер, внимания и «документальных фильмов».
Отдельным образом Винисиус разозлил болельщиков «Валенсии»: именно они, проведя скоординированную атаку, обрушили рейтинг фильма до неприличных величин. В частности, это коснулось портала с оценками FilmAffinity, где «Танцуй, Вини» имеет рейтинг 1,9 из 10 — продюсеры Netflix явно не рассчитывали на такую «теплую» встречу. Впрочем, именно так и выглядит «налог на Винисиуса». Выпуская хвалебную оду о нем, ты наверняка получишь внимание — но, скорее всего, оно будет негативным.
Что в фильме разозлило «Валенсию»: клуб хочет пойти в суд
Создатели фильма не могли обойти стороной знаменитый матч между «Валенсией» и «Реалом», который состоялся на «Месталье» в мае 2023 года. Тогда Винисиус расплакался из-за расистских выкриков, а в конце игры ввязался в потасовку и получил красную карточку (позже ее отменили). «Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, видя, что происходит каждую неделю, я не могу опровергнуть это», — заявил Жуниор после конфликта с «Местальей».
В 2024-м трех фанатов «Валенсии», признанных виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами», приговорили к реальным тюремным срокам. Каждый из них получил по восемь месяцев за решеткой. В Испании это был первый обвинительный приговор по подобному делу.
В фильме обсуждение этого инцидента сопроводили кадрами с матча и субтитром «Обезьяна, обезьяна!» Однако «Валенсия» настаивает, что авторы субтитров исказили реальность. По версии клуба, болельщики в этот момент скандировали не «Mono, mono!» (Обезьяна, обезьяна!), а «Tonto, tonto!» (Идиот, идиот!).
Теперь, как пишет газета Mundo Deportivo, «летучие мыши» намерены подать на Винисиуса и Netflix в суд. Хозяева «Местальи» уверены, что создатели фильма бросают тень на весь клуб из-за нескольких провинившихся нарушителей, которые к тому же были реально осуждены.
Высказался и главный тренер «Валенсии» Карлос Корберан: «Я не смотрел документальный фильм о Винисиусе, но знаю, что клуб рассматривает возможность судебного иска. Я хорошо знаю болельщиков “Валенсии” и знаю, насколько они уважительны. Мне не нужно смотреть документальный фильм о Винисиусе. Наша фан-база — одна из лучших в Испании, и никому не нужно говорить мне, насколько они уважительны».
Следующий визит Винисиуса в Валенсию, по традиции, обещает быть обжигающе скандальным.
Тимофей Яценко