В Испании хотят судиться с Винисиусом из-за документалки на Netflix. Что он опять натворил?

Этот фильм не рассказывает правду о Винисиусе. Его показывают нам как второе пришествие Мартина Лютера Ганди-Жуниора, но сам он очень далек от этого. Он эгоистичен и лишен скромности. Зачем награждать его этим «документальным фильмом»? Вокруг так много других игроков, которые олицетворяют красоту спорта. Да, в некоторых аспектах Винисиус талантлив, но он делает так, что его просто невозможно любить. Я надеюсь, что он подрастет, раскроет весь свой потенциал — и будет играть ради собственной жажды успеха, а не ради камер, внимания и «документальных фильмов».