«Это молодой король» Как испанский школьник Ямаль стал звездой мирового футбола и в чем он уже превзошел Месси?

Июнь 2024 года, до старта чемпионата Европы по футболу в Германии остается несколько дней. В одном из интервью Ямаль рассказывает, что во время турнира ему придется делать уроки и заниматься с учителями онлайн, так как в ближайшей перспективе — выпускные экзамены в средней школе. «Мне было грустно, потому что все продолжали играть в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше. В конце концов, я согласился, что это важно», — признавал Ямаль. Но в итоге ему удалось совместить футбол и учебу, Ламин получил и чемпионский кубок, и аттестат.