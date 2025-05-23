«Это молодой король» Как испанский школьник Ямаль стал звездой мирового футбола и в чем он уже превзошел Месси?

Июнь 2024 года, до старта чемпионата Европы по футболу в Германии остается несколько дней. В одном из интервью Ямаль рассказывает, что во время турнира ему придется делать уроки и заниматься с учителями онлайн, так как в ближайшей перспективе — выпускные экзамены в средней школе. «Мне было грустно, потому что все продолжали играть в PlayStation по вечерам, а мне приходилось уходить раньше. В конце концов, я согласился, что это важно», — признавал Ямаль. Но в итоге ему удалось совместить футбол и учебу, Ламин получил и чемпионский кубок, и аттестат.
«В нем есть что-то особенное»
Ламин родился 13 июля 2007 года в небольшом каталонском городе Эсплугес-де-Льобрегат. Мальчик появился на свет в семье марокканца Мунира Насрауи и Шейлы Эбана из Экваториальной Гвинеи. Жили они очень бедно, и здесь кроется история возникновения имени футболиста. Незадолго до рождения Ламина, его родителям финансово помогли два человека — Ламин и Ямаль, в честь которых пара и назвала первенца. Спустя всего три года совместной жизни родители Ямаля развелись, и он остался с мамой, которая работала в «Макдоналдсе». Именно мать отдала ребенка в футбольную секцию. Но отец тоже принимал в воспитании сына активное участие.
Я всегда говорю маме, что очень ей благодарен. Несмотря на все трудности, она следила за тем, чтобы я оставался в стороне от плохого. Возможно, у меня было не лучшее детство в мире, но она делала так, как будто оно было лучшим.
Сначала Ламин занимался в футбольной школе «Ла Торрета», на тот момент ему было всего четыре года. Для проявления великолепных способностей хватило пары лет. А дальше дело было за академией «Барселоны», которая такие таланты не упускает. «Ла Масия» забрала Ямаля в семилетнем возрасте. Уже в 12 лет Marca назвала Ламина новым Месси, который тоже воспитан в футбольной школе каталонского гранда.
Сравнения начались после турнира La Laga Promises в Нью-Йорке, где Ямаль стал лучшим бомбардиром и игроком, а также привел команду к победе — в финале со счетом 6:1 был разгромлен мадридский «Реал». В 14 лет Ламин уже играл за команду 16-летних и забил 20 голов в 32 матчах сезона. А уже в 15-ть футболиста начали привлекать к тренировкам с основной командой. Звездные одноклубники остались под впечатлением. Например, поляк Роберт Левандовски говорил: «Это был первый раз в моей карьере, когда я посмотрел на человека и подумал: “Ух ты! В нем есть что-то особенное”».
«Такая популярность мешает нормальной жизни»
29 апреля 2023 года в матче против «Бетиса» Ямаль дебютировал за основную команду «Барселоны». И сразу поставил первый рекорд в профессиональном футболе. Ламин появился на поле, когда ему было 15 лет и 290 дней, тем самым став самым молодым игроком в истории чемпионата Испании. В конце августа 2023-го Ямаль сделал голевую передачу в матче против «Вильярреала» и оказался футболистом с самым результативным пасом в чемпионате Испании в ХХI веке. На тот момент Ламину было 16 лет и 45 дней.
За дебютный полноценный сезон в «Барселоне» Ямаль провел 50 матчей, в которых забил семь мячей. Чтобы не перегружать еще очень молодой организм, главный тренер каталонцев Хави в 20 поединках из 50 выпускал футболиста на поле не с первых минут. «С тех пор, как я появился в первой команде, все очень внимательно относились к моей физической форме. Я ценю это», — сказал Ямаль в интервью Mundo Deportivo. Федерация футбола Испании договорилась с Ламином, что он не поедет на Олимпиаду-2024 в Париже, но обязательно поможет национальной команде на чемпионате Европы-2024 в Германии.
И он помог. Молодой талант приехал на турнир еще школьником, но оказался важнейшим игроком для одной из лучших сборных мира. Ламин вышел в стартовом составе первого матча группового этапа против Хорватии и стал самым молодым игроком в истории Евро. Ему тогда было 16 лет и 338 дней. В полуфинале турнира против Франции Ямаль стал и самым молодым автором забитого гола, когда невероятным дальним ударом отправил мяч в девятку и сравнял счет в матче. Всего у испанца уже 15 различных рекордов с приставкой «самый молодой».
На протяжении всего Евро Ямаль параллельно с футболом учился, так как впереди были экзамены для получения аттестата в средней школе. Об этом стало известно уже позднее, когда появились новости о том, что Ламин все сдал. Ну, а успехи на футбольном поле пришли еще раньше.
Ямаль вместе со сборной Испании выиграл чемпионат Европы, в финале победив англичан. Голевую передачу в момент, когда Нико Уильмс забивал первый испанский гол в ворота Англии, отдал Ламин. Всего у 16-летнего парня за турнир набралось четыре результативных паса, что является повторением рекорда турнира. Плюс тот самый гол французам в полуфинале в итоге был признан лучшим на турнире, а сам Ямаль — лучшим молодым футболистом Евро.
Раньше я был как ребенок, но с момента победы на Евро-2024 все поменялось. Прежде я мог нормально путешествовать, а теперь мне очень трудно находиться в аэропорту, так как меня все узнают. Этим можно гордиться, но это тяжело, поскольку такая популярность мешает нормальной жизни.
«Ямаль — гений, который любит “Барселону”»
В сезоне-2024/2025 Ямаль стал настоящим лидером атак «Барселоны». За 53 встречи во всех турнирах он забил 17 мячей. Важно, что уже сейчас Ламин — игрок больших матчей. Его статистика в поединках против сильнейших команд Европы в нынешнем сезоне в различных турнирах просто поражает.
У 17-летнего испанца пять голов и пять ассистов. Единственный раз, когда он ушел с поля без результативных действий, — ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Интера». Но даже при таком раскладе он был одним из лучших игроков команды в той встрече. Ламин несколько раз попал в штангу и совершил 14 успешных обводок. Ни у кого из футболистов, сыгравших в полуфинале, не было даже трех успешных финтов.
По ходу нынешнего сезона Ямаль стал еще и самым молодым игроком в истории «Барселоны», который провел 100 матчей за клуб. На тот момент Ламину было 17 лет и 291 день. Для сравнения: Месси сыграл сотый матч за «Барсу» только в возрасте 20 лет и 248 дней. «Барселона» с Ямалем в составе досрочно стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также остановилась всего в минуте от выхода в финал Лиги чемпионов.
Думаю, что в этом году я усвоил одну вещь — как управлять собой. Я понял, что не нужно все время бегать.
Игра Ямаля была настолько впечатляющей, что его начали называть претендентом на «Золотой мяч». Хвалебные комментарии летят со всех сторон. «Это молодой король», — так охарактеризовал Ламина Маркус Рэшфорд. Давид Вилья назвал абсолютным безумием роль Ямаля в 17 лет в такой команде, как «Барселона». «Сам факт того, что Ламина называют претендентом на “Золотой мяч” в таком возрасте, невероятно вдохновляет», — заявил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Неудивительным выглядит желание руководства «Барселоны» уже сейчас продлить контракт с Ямалем. Нынешнее соглашение действует до лета 2026 года, но Лапорта хочет оставить воспитанника в клубе как минимум до 2030-го. По словам президента каталонцев, продление почти согласовано. Зарплата, по слухам, может составить от 30 до 40 миллионов евро за сезон. Такая большая сумма в столь юном возрасте, по сообщениям СМИ, вызвала удивление у некоторых футболистов «Барселоны».
Ямаль — гений, который любит «Барселону». Ему здесь комфортно. Будут ли ему платить как лучшему игроку в мире? В нашем клубе мы платим игрокам в зависимости от их способностей.
«Мама купила мне эту карту»
Несмотря на рекорды, титулы и свалившуюся популярность, Ямаль все еще остается довольно наивным юношей. В интервью журналу GQ его спросили о десяти вещах, без которых он не может. Первой, что назвал футболист, была T-mobilitat — карта для общественного транспорта в Каталонии. «С ней я могу сесть на любой поезд или автобус. Мама оформила ее и отдала мне, когда я переехал в “Ла Масию”», — рассказывал Ламин.
Каждый раз, когда Ямаль выезжает играть за границу, мама 17-летнего футболиста должна оформлять специальное разрешение на выезд, потому что он еще несовершеннолетний. В лагере сборной Испании у Ламина официально есть опекун, который следует за игроком, когда тот выходит на улицу один.
Ямаль уже очень популярен среди тинейджеров. Общая аудитория его социальных сетей — 20 миллионов подписчиков. У футболиста контракты с несколькими неспортивными мировыми брендами, а его самое крупное спонсорское соглашение с Adidas приносит молодому испанцу 3,2 миллиона долларов в год.
Первые большие деньги я потратил на покупку домов родителям и бабушке.
Совсем недавно несколько молодых девушек на прогулке по Барселоне попросили Ямаля сфотографировать их компанию. И лишь одна из них через несколько секунд начала узнавать звездного молодого футболиста. На вопрос «Вы Ямаль?» 17-летний спортсмен ответил, что его зовут Райан, пытаясь не привлекать лишнего внимания. Есть ощущение, что еще год-другой, и таких вопросов Ямалю задавать уже не будут — уровень его известности вырастет настолько, что гулять без охраны он уже не сможет.