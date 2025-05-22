«Барселона» продлила контракт с футболистом Рафиньей до 2028 года

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и два — суперкубок. Ранее форвард выступал за английский «Лидс», французский «Ренн», португальские «Спортинг» и «Виторию», бразильский «Аваи».