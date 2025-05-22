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«Барселона» продлила контракт с футболистом Рафиньей до 2028 года

Бразилец выступает за испанскую команду с 2022 года.

Источник: Reuters

МАДРИД, 22 мая. /ТАСС/. Испанская «Барселона» подписала новый контракт с бразильским футболистом Рафиньей. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано до 2028 года.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и два — суперкубок. Ранее форвард выступал за английский «Лидс», французский «Ренн», португальские «Спортинг» и «Виторию», бразильский «Аваи».

В текущем сезоне Рафинья забил 13 мячей в Лиге чемпионов и делит первое место по этому показателю с форвардом германской «Боруссии» из Дортмунда Серу Гирасси. «Барселона» в полуфинале турнира проиграла итальянскому «Интеру» (3:3, 3:4 после дополнительного времени).