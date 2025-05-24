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Роналдо продал контрольный пакет акций испанского футбольного клуба «Вальядолид»

Двукратный обладатель «Золотого мяча» и двукратный чемпион мира владел клубом с 2018 года.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Двукратный обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо передал контрольный пакет акций испанского «Вальядолида» североамериканской инвестиционной группе. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Председатель совета директоров и основной акционер футбольного клуба “Вальядолид” Роналдо Луис Назарио де Лима объявляет о подписании соглашения о передаче контрольного пакета акций клуба североамериканской инвестиционной группе при финансовой поддержке европейского фонда. Более подробная информация о новом проекте, который ознаменует этот новый этап, будет представлена в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

Роналдо владел испанским клубом с 2018 года. В текущем сезоне «Вальядолид» занял последнее место в чемпионате Испании и вылетел из элитного дивизиона.

Роналдо 48 лет, он является двукратным обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Бразилец два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА (с испанским «Реалом» и итальянским «Миланом»), с итальянским «Интером» он побеждал в Кубке УЕФА. В составе ПСВ футболист выигрывал Кубок Нидерландов, с «Барселоной» — Кубок обладателей кубков, Кубок и Суперкубок Испании. Также, выступая за «Реал», Роналдо становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и межконтинентального кубка. В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году.