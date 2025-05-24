Роналдо продал контрольный пакет акций испанского футбольного клуба «Вальядолид»

Роналдо 48 лет, он является двукратным обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Бразилец два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА (с испанским «Реалом» и итальянским «Миланом»), с итальянским «Интером» он побеждал в Кубке УЕФА. В составе ПСВ футболист выигрывал Кубок Нидерландов, с «Барселоной» — Кубок обладателей кубков, Кубок и Суперкубок Испании. Также, выступая за «Реал», Роналдо становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и межконтинентального кубка. В составе сборной Бразилии он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). Роналдо завершил карьеру футболиста в 2011 году.