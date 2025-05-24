Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом сезона-2024/25 в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте лиги.
Салах выиграл данную награду второй раз в карьере (первый — в сезоне-2017/18) и стал пятым игроком в истории лиги, которому удалось стать лучшим футболистом сезона более одного раза. Ранее награду дважды завоевывали экс-нападающий лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» серб Неманья Видич, а также бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.
В текущем сезоне 32-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» в АПЛ 37 матчей, забил 28 голов и отдал 18 передач. Салах лидирует в лиге по количеству голов и результативных передач. В домашнем матче 34-го тура, который прошел 27 апреля, футболисты «Ливерпуля» крупно победили «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно завоевали чемпионский титул.
Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.