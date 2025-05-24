Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Салах выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.