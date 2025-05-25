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Футболист «Реала» Мбаппе завоевал «Золотую бутсу»

Французский нападающий в чемпионате Испании забил 31 гол.

Источник: Reuters

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

На счету Мбаппе 31 гол в чемпионате Испании (62 очка). Последним, кто мог опередить француза, был египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, которому нужно было забить четыре мяча в заключительном туре чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Футболист смог лишь один раз поразить ворота соперника и завершил турнир с 29 голами (58 очков).

Салах замкнул лишь тройку лидеров. Второе место в списке претендентов на «Золотую бутсу» занял шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, забивший 39 голов в чемпионате Португалии. Однако за каждый забитый мяч в этом турнире дается 1,5 очка, в Англии и Испании — 2.

Мбаппе 26 лет, он впервые завоевал «Золотую бутсу». Француз стал обладателем награды в дебютном сезоне в «Реале», куда он перешел летом 2024 года в статусе свободного агента. Игрок мадридской команды завоевал этот приз впервые с 2015 года, тогда его выиграл португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Наибольшее число раз ее обладателем становился аргентинский нападающий Лионель Месси (6), который был последним до Мбаппе футболистом из чемпионата Испании, завоевавшим эту награду. Ближайшим преследователем аргентинца является Роналду (4 раза). Остальные футболисты не побеждали больше двух раз. В 2024 году обладателем награды стал английский форвард германской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 36 голов.