Футболист «Реала» Мбаппе завоевал «Золотую бутсу»

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Наибольшее число раз ее обладателем становился аргентинский нападающий Лионель Месси (6), который был последним до Мбаппе футболистом из чемпионата Испании, завоевавшим эту награду. Ближайшим преследователем аргентинца является Роналду (4 раза). Остальные футболисты не побеждали больше двух раз. В 2024 году обладателем награды стал английский форвард германской «Баварии» Гарри Кейн, забивший 36 голов.