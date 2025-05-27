Роналду фразой «эта глава окончена» прокомментировал последний матч сезона за «Аль-Наср»

ТАСС, 27 мая. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский футболист Криштиану Роналду фразой «эта глава окончена» отреагировал на завершение сезона в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии. Об этом Роналду написал на своей странице в Х.
«Аль-Наср» в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии проиграл команде «Аль-Фат» (2:3) и занял третье место по итогам сезона. Команда не смогла пробиться в азиатскую Лигу чемпионов. Роналду отметился голом и с 25 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Соглашение португальца с клубом рассчитано до июня 2025 года.
«Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал Роналду.
Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».