Роналду фразой «эта глава окончена» прокомментировал последний матч сезона за «Аль-Наср»

Роналду 40 лет, он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал «Золотой мяч».