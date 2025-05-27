Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае

«Мечта на этом не заканчивается, мы делимся ею с нашей семьей, друзьями и близкими. С детства у нас было много общего, мы столько раз делились опытом на футбольных вершинах, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить вам своего друга и товарища по команде. Этот проект — идеальная возможность продолжить делиться нашим видением футбола», — добавил Суарес.