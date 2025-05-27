Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /ТАСС/. Игроки клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси и пятикратный чемпион Испании в составе «Барселоны» уругваец Луис Суарес основали собственный футбольный клуб. Об этом Суарес сообщил на своей странице в Х.
Команда, получившая название «Депортиво ЛСМ», начнет выступление в четвертом по силе дивизионе чемпионата Уругвая. Сокращение ЛСМ отсылает к именам футболистов.
«Сегодня я хочу предложить уругвайскому футболу, который люблю и на котором вырос, возможности, помогающие развиваться всем подросткам и детям. Вот почему мы вместе с клубом хотим начать соревноваться в турнирах под эгидой Уругвайской футбольной федерации, что нас чрезвычайно вдохновляет и является огромным шагом вперед для меня и моей семьи в рамках проекта, в который мы верим», — сказал Суарес.
«Мечта на этом не заканчивается, мы делимся ею с нашей семьей, друзьями и близкими. С детства у нас было много общего, мы столько раз делились опытом на футбольных вершинах, и именно поэтому сегодня я хотел бы представить вам своего друга и товарища по команде. Этот проект — идеальная возможность продолжить делиться нашим видением футбола», — добавил Суарес.
В текущем сезоне «Интер Майами», за который выступают Месси и Суарес, идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 23 очка после 14 матчей. В следующем туре команда 29 мая сыграет дома с «Монреалем».