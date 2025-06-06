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Победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» отправил Постекоглу в отставку с поста главного тренера

Австралиец возглавлял команду с 2023 года.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» отправил в отставку с поста главного тренера австралийца Ангелоса Постекоглу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«После анализа выступлений [в минувшем сезоне] и серьезных размышлений клуб объявляет, что Ангелос Постекоглу освобожден от своих обязанностей», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Постекоглу руководил «Тоттенхэмом» с 2023 года. В сезоне-2024/25 лондонцы под его руководством стали победителями Лиги Европы, выиграв первый официальный трофей с 2008 года, когда команда завоевала Кубок лиги. В чемпионате Англии команда заняла 17-е место.

Постекоглу 59 лет, ранее он руководил австралийскими клубами «Саут Мельбурн», «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», японским «Йокогама Маринос», шотландским «Селтиком» и сборной Австралии. С «Саут Мельбурн» и «Брисбен Роар» он по два раза выигрывал чемпионат Австралии. Вместе с «Йокогама Маринос» выиграл чемпионат Японии, а также привел «Селтик» к двум победам в чемпионате Шотландии и Кубке лиги и один раз — к победе в Кубке Шотландии. Вместе со сборной Австралии специалист выиграл Кубок Азии в 2015 году.