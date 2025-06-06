Победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» отправил Постекоглу в отставку с поста главного тренера

Постекоглу 59 лет, ранее он руководил австралийскими клубами «Саут Мельбурн», «Брисбен Роар», «Мельбурн Виктори», японским «Йокогама Маринос», шотландским «Селтиком» и сборной Австралии. С «Саут Мельбурн» и «Брисбен Роар» он по два раза выигрывал чемпионат Австралии. Вместе с «Йокогама Маринос» выиграл чемпионат Японии, а также привел «Селтик» к двум победам в чемпионате Шотландии и Кубке лиги и один раз — к победе в Кубке Шотландии. Вместе со сборной Австралии специалист выиграл Кубок Азии в 2015 году.