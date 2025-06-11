Гид по клубному чемпионату мира. Формат, призовые, главные звезды

В обновленном клубном чемпионате мира все так же выступят клубы из шести футбольных конфедераций, только теперь количество участников разрослось до 32. Все начинается с группового этапа — команды поделили на восемь групп по четыре в каждой. Соперники сыграют друг с другом по одному разу, то есть проведут по три встречи на групповой стадии. Команды с первого и второго места получат путевки в ⅛ финала.