Гид по клубному чемпионату мира. Формат, призовые, главные звезды

Теперь все по-новому
Долгие годы КЧМ имел репутацию полутоварищеского турнира. Соревнование признавалось ФИФА, а победитель получал звание чемпиона мира, но сам турнир выглядел лишним в и без того забитом расписании команд.
Напомним, что турнир проводился ежегодно, а к участию приглашались победители всех шести континентальных соревнований. Формат был простейшим: играли на вылет, стартуя со стадии четвертьфинала. При этом обладатели Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес с ходу попадали в полуфинал и становились безусловными фаворитами. За всю историю турнира его ни разу не удалось выиграть команде не из Европы и не из Южной Америки.
Новый формат — что именно изменилось?
В обновленном клубном чемпионате мира все так же выступят клубы из шести футбольных конфедераций, только теперь количество участников разрослось до 32. Все начинается с группового этапа — команды поделили на восемь групп по четыре в каждой. Соперники сыграют друг с другом по одному разу, то есть проведут по три встречи на групповой стадии. Команды с первого и второго места получат путевки в ⅛ финала.
На стадии ⅛ друг с другом сыграют победители групп и те, кто занял вторые места. Дополнительной жеребьевки не потребуется — все пары уже определены.
Если вам кажется, что это похоже на классический чемпионат мира среди сборных, то вы правы — в ФИФА не стали ничего изобретать и взяли проверенную формулу с лишь одним изменением: в этом турнире не будет матча за третье место.
Участники КЧМ-2025
В ФИФА разработали особую систему квалификации для каждой футбольной конфедерации. Вот как отбирались участники.
УЕФА (Европа): 12 слотов. Прямая путевка для победителей ЛЧ с 2021 по 2024 годы, остальные места распределяются согласно клубному коэффициенту за этот же период.
КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 слотов. Прямая путевка для победителей Кубка Либертадорес с 2021 по 2024 годы, остальные места распределяются согласно клубному коэффициенту за этот же период.
АФК, КАФ, КОНКАКАФ (Азия, Африка, Северная и Центральная Америка): по 4 слота. Прямая путевка для победителей континентальных соревнований с 2021 по 2024 годы.
ОФК (Океания): 1 слот. Прямая путевка для клуба с самым высоким клубным коэффициентом среди победителей Лиги чемпионов ОФК с 2021 по 2024 годы.
Страна-хозяйка (США): 1 слот. Особые условия.
Отметим, что в правилах указан лимит на два клуба из одной страны. Обойти его можно только в одном случае — если победителей континентальных соревнований от одной страны будет больше, чем два. Так произошло, например, с бразильскими командами. В противном случае следующую путевку получает клуб, который идет следующим в рейтинге и представляет страну, которая не достигла лимита участников.
Состав участников КЧМ-2025
УЕФА: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия).
КОНМЕБОЛ: «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина).
КОНКАКАФ: «Монтеррей» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Лос-Анджелес» (США), «Интер Майами» (США).
КАФ: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).
АФК: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
ОФК: «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
«ПСЖ» получил свою путевку на турнир не за победу в Лиге чемпионов-2025, а за высокий клубный коэффициент в период 2021—2024 годов. Точно так же в турнир пробился «РБ Зальцбург» — из-за лимита на две команды от одной страны австрийцы получили право сыграть на КЧМ-2025 благодаря коэффициенту. И это несмотря на то, что выше них в рейтинге были «Ливерпуль», «РБ Лейпциг», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Милан».
Можно заметить, что у КОНКАКАФ оказалось пять путевок — дополнительная образовалась из-за того, что конфедерация — хозяйка турнира получает еще один отдельный слот. Его занял «Интер Майами», которому отдали место на КЧМ из-за победы в регулярном чемпионате МЛС-2024.
Интересная ситуация сложилась в южноамериканской конфедерации — с 2021 по 2024 годы в Кубке Либертадорес побеждали разные бразильские команды. По этой причине Бразилия отправила на турнир сразу четыре представителя. Аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» прошли только благодаря клубному коэффициенту — бразильские клубы, согласно правилам, уже не рассматривались.
Какие призовые на КЧМ-2025?
Многие фанаты были обеспокоены тем, что, несмотря на все изменения, турнир все равно будет иметь атмосферу товарищеского. Но в ФИФА сработали на опережение и уже пообещали выплаты в миллиард долларов. Как распределят эти деньги?
525 миллионов составляет призовой фонд за участие. Да, даже за три унизительных поражения и досрочный вылет домой можно получить хорошую сумму. Объем выплат зависит от конфедерации, которую представляет команда.
Призовые за участие на КЧМ-2025
Европа — от 12,81 до 38,19 миллиона долларов.
Южная Америка — 15,21 миллиона долларов.
Северная и Центральная Америка — 9,55 миллиона долларов.
Азия — 9,55 миллиона долларов.
Африка — 9,55 миллиона долларов.
Океания — 3,58 миллиона долларов.
Сумма призовых у клубов из Европы варьируется в зависимости от спортивных и коммерческих критериев. Чем выше статус клуба и привлекательность для рекламодателей — тем больше денег.
Успешные выступления на турнире оцениваются куда выше. Тут общий фонд составил 475 миллионов долларов и распределился следующим образом.
Призовые за результаты на КЧМ-2025
Групповой этап — 2 миллиона долларов за победу и 1 за ничью.
Выход в ⅛ финала — 7,5 миллиона долларов.
Выход в четвертьфинал — 13,125 миллиона долларов.
Выход в полуфинал — 21 миллион долларов.
Выход в финал — 30 миллионов долларов.
Победа в турнире — 40 миллионов долларов.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже заявил, что победитель КЧМ-2025 в сумме сможет получить до 125 миллионов долларов. Правда, если немного посчитать, то окажется, что максимальный гонорар составит 155,815 миллиона долларов. На такие деньги клуб сможет рассчитывать при выполнении нескольких условий:
1. это команда из Европы;
2. команда получит максимальную выплату за участие;
3. команда выиграет все три матча на групповом этапе.
Самое интересное — в ФИФА заявили, что организация не будет тратить свои резервы на проведение соревнования: все оплатят коммерческие партнеры. Планируется, что мероприятие полностью себя окупит и принесет сверху еще 250 миллионов долларов, которые ФИФА потратит на развитие футбола по всему миру.
Самые дорогие игроки турнира
Самого дорогого игрока мира по версии Transfermarkt на турнире не будет — «Барселона» Ламина Ямаля (200 миллионов евро) не пробилась на КЧМ из-за лимита в две команды от одной страны. «Атлетико» просто оказался выше по клубному коэффициенту и заблокировал сине-гранатовым путь к возможному трофею. Зато будет целая россыпь других талантов.
За кем стоит последить? Мы разместили футболистов в порядке убывания их трансферной стоимости, но отобрали не больше одного представителя от каждого клуба.
Самые дорогие игроки КЧМ-2025
Килиан Мбаппе («Реал») — 180 миллионов евро.
Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 180 миллионов евро.
Джамал Мусиала («Бавария») — 140 миллионов евро.
Коул Палмер («Челси») — 120 миллионов евро.
Хулиан Альварес («Атлетико») — 100 миллионов евро.
Цены по Transfermarkt.
И это мы еще не смогли включить в список Джуда Беллингема (180 миллионов), Винисиуса Жуниора (170), Федерико Вальверде (130), Родри (110), Майкла Олисе (100), Лаутаро Мартинеса (95), Дезире Дуэ, Хвичу Кварацхелию, Усмана Дембеле (по 90) и многих других суперзвезд. Точно будет на кого посмотреть.
Когда пройдет КЧМ-2025?
Самое важное — даты турнира. КЧМ-2025 стартует 15 июня и продлится до 13 июля. Один минус — играют в США, поэтому в России во время матчей будет глубокая ночь.
Откроют турнир египетский «Аль-Ахли» и американский «Интер Майами». Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени. В США будет еще 14 июня, но для нас уже наступит 15-е число. Зато можно будет почти без проблем посмотреть финал — последний матч пройдет 13 июля в 22:00 по Москве.