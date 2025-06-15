«Бавария» со счетом 10:0 разгромила «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты германской «Баварии» со счетом 10:0 обыграли новозеландский «Окленд Сити» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Цинциннати.
В составе победителей голы забили Кингсли Коман (6-я, 22-я минуты), Саша Боэ (18), Майкл Олисе (20, 45+3), Томас Мюллер (45, 89) и Джамал Мусиала (68, 73, с пенальти, 84).
Ранее газета The Straits Times сообщила, что некоторым футболистам «Окленд Сити» не предоставили отпуск для поездки на турнир. Главный тренер команды Пол Поза рассказал, что игроки, занимающиеся другой деятельностью, помимо футбола, не смогли отправиться на чемпионат.
В составе «Баварии» дебютный матч провел защитник Джонатан Та, игрок перешел в мюнхенский клуб в мае из «Байера», в составе которого он выступал с 2021 года и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Вместе со сборной Германии Та стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.
Команды выступают в группе C вместе с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» и португальской «Бенфикой». Матч между этими клубами пройдет в ночь на 17 июня по московскому времени. В следующем туре «Бавария» в ночь на 21 июня сыграет с «Бока Хуниорс», «Окленд Сити» 20 июня встретится с «Бенфикой».
Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.
Венсан Компани
Пол Поза
Кингсли Коман
6′
Саша Боэ
(Кингсли Коман)
18′
Майкл Олисе
20′
Кингсли Коман
(Майкл Олисе)
21′
Томас Мюллер
(Майкл Олисе)
45′
Майкл Олисе
(Саша Боэ)
45+3′
Джамал Мусиала
(Томас Мюллер)
67′
Джамал Мусиала
73′
Джамал Мусиала
84′
Томас Мюллер
(Серж Гнабри)
89′
1
Мануэль Нойер
23
Саша Боэ
25
Томас Мюллер
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
22
Рафаэл Геррейру
61′
2
Дайот Упамекано
17
Майкл Олисе
46′
46
Леннарт Карл
11
Кингсли Коман
46′
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
61′
42
Джамал Мусиала
44
Йосип Станишич
82′
49
Адам Азну
1
Конор Трэйси
12
Регонт Мурати
2
Марио Илич
7
Майер Беван
5
Никко Боксалл
3
Адам Митчелл
13
Натан Лобо
66′
17
Джерсон Лагос
8
Херард Гаррига
66′
22
Тун Чжоу
25
Майкл ден Хейер
82′
23
Алфи Роджерс
26
Дэвид Ю
71′
9
Ангус Килколли
10
Дилан Маникум
71′
11
Райан Де Врис
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
31
Удары (всего)
1
17
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
11
Фолы
4
4
Офсайды
2
Главный судья
Исса Си
(Сенегал)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти