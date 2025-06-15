«Бавария» со счетом 10:0 разгромила «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира

В составе «Баварии» дебютный матч провел защитник Джонатан Та, игрок перешел в мюнхенский клуб в мае из «Байера», в составе которого он выступал с 2021 года и выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Вместе со сборной Германии Та стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.