Полузащитник «Тоттенхэма» станет отцом близнецов во второй раз: фото очаровательной подруги футболиста

Для пары это будет уже четвертый и пятый ребенок: в июле 2021 года у них родился сын Лео, а двумя годами позже, в июле 2023-го, на свет появились близнецы Роум и Делайла. Судя по пока еще небольшому животику удивительной подруги футболиста, в июле дети не родятся, но сам факт того, что у одной пары второй раз будут близнецы, — уже очень большая редкость.