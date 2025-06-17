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Полузащитник «Тоттенхэма» станет отцом близнецов во второй раз: фото очаровательной подруги футболиста

28-летний полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Джеймс Мэддисон готовится во второй раз стать отцом близнецов.

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Его подруга, Кеннеди Алекса, поделилась радостной новостью в соцсетях, сопроводив пост трогательной подписью: «Более чем счастливы! Да здравствует хаос!».

Для пары это будет уже четвертый и пятый ребенок: в июле 2021 года у них родился сын Лео, а двумя годами позже, в июле 2023-го, на свет появились близнецы Роум и Делайла. Судя по пока еще небольшому животику удивительной подруги футболиста, в июле дети не родятся, но сам факт того, что у одной пары второй раз будут близнецы, — уже очень большая редкость.