Месси и Суарес выйдут в старте «Интер Майами» на матч с «Порту» на клубном чемпионате мира

Легенды «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс выйдут в старте «цапель» на эту игру.
«Интер Майами»: Устари, Фрэй, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Бускетс, Сеговия, Кремаски, Альенде, Месси, Суарес.
«Порту»: Рамуш, Маркано, Жоау Мариу, Фернандеш, Моура, Зе Педру, Виейра, Вейга, Варела, Омородион, Родригу Мора.
Матч между командами состоится в Атланте и начнется в 22:00 мск.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше