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Месси и Суарес выйдут в старте «Интер Майами» на матч с «Порту» на клубном чемпионате мира

Стали известны стартовые составы «Интер Майами» и «Порту» на матч второго тура группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Источник: Getty Images

Легенды «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс выйдут в старте «цапель» на эту игру.

«Интер Майами»: Устари, Фрэй, Аллен, Фалькон, Вейгандт, Бускетс, Сеговия, Кремаски, Альенде, Месси, Суарес.

«Порту»: Рамуш, Маркано, Жоау Мариу, Фернандеш, Моура, Зе Педру, Виейра, Вейга, Варела, Омородион, Родригу Мора.

Матч между командами состоится в Атланте и начнется в 22:00 мск.

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