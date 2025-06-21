«Ривер Плейт» предлагал Роналду сыграть в составе команды на клубном чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо предлагал португальскому нападающему Криштиану Роналду выступить в составе команды на клубном чемпионате мира. Комментарий Гальярдо приводит журналистка Вероника Брунати на своей странице в соцсети X.
7 июня Роналду сообщил, что не примет участия в клубном чемпионате мира, несмотря на множество предложений.
«Вся история с Криштиану была реальной, — сказал Гальярдо. — Это было в середине марта, через общего друга. Я предложил ему сыграть за нас. Он не только почувствовал признание, но оценил и обдумал это, но он решил подготовиться к следующему сезону».
Роналду 40 лет, в декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который не сумел отобраться на клубный чемпионат мира. Контракт португальца с клубом был рассчитан до конца сезона-2024/25, пока стороны не объявляли о продолжении или прекращении сотрудничества. СМИ неоднократно писали об интересе к Роналду от клубов, которые выступят на турнире.
Клубный чемпионат мира проходит в США. В нем впервые принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. По две лучшие команды квартета выйдут в ⅛ финала. Финальный матч состоится 13 июля.