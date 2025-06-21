«Ривер Плейт» предлагал Роналду сыграть в составе команды на клубном чемпионате мира

Роналду 40 лет, в декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который не сумел отобраться на клубный чемпионат мира. Контракт португальца с клубом был рассчитан до конца сезона-2024/25, пока стороны не объявляли о продолжении или прекращении сотрудничества. СМИ неоднократно писали об интересе к Роналду от клубов, которые выступят на турнире.