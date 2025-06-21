Луис Энрике запретил «ПСЖ» брать игроков старше 28 лет. Теперь «Париж» — среди самых молодых команд Европы

«У нас был неформальный запрет на трансферы игроков старше 24 лет. Мо, Садьо, Фирмино и Робертсон — всем было 24 года на момент подписания. Идея в том, что молодые игроки стоят дешевле. Покупай их до того, как они достигли пика, а потом или получай за них максимум денег за трансфер, или лучшие годы их игры за клуб».