Луис Энрике запретил «ПСЖ» брать игроков старше 28 лет. Теперь «Париж» — среди самых молодых команд Европы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, как формировались принципы клуба, которые привели к успехам в этом сезоне:
«Луис запретил подписывать игроков старше 28 лет. Если посмотрите на наши последние трансферы, то самому старшему — 24 года. Энрике нравится бойцовский дух молодых футболистов. Спортивный директор Луиш Кампуш приносит кандидатуру тренеру, который изучает игрока и дает добро — потом уже мы в руководстве одобряем переход».
Как изменился «ПСЖ» при Луисе Энрике?
За два года «ПСЖ» серьезно обновил состав под представления Луиса Энрике.
В сезоне-2022/23 перед приходом испанца средний возраст парижан составлял 25,9 лет — не примечательный результат даже по меркам Лиги 1. В сезон-2024/25 «Пари Сен-Жермен» входил уже третьей самой молодой командой в европейских топ-лигах — средний возраст опустился до 23,7 лет. Моложе были только «Страсбур» и «Челси» (обе — по 23,1).
Список трансферов за этот период подтверждает слова Аль-Хелайфи. За четыре трансферных окна «ПСЖ» не подписал ни одного игрока старше 28 лет. А самых возрастных привлекли до вступления Энрике в должность — по Люке Эрнандесу и Милану Шкриньяру договорились еще до открытия трансферного окна.
Омоложение продолжилось таким путем: Милан Шкриньяр ушел в «Фенербахче», Марко Асенсио зимой уехал в «Астон Виллу», а оставшийся Люка Эрнандес пропустил половину сезона из-за разрыва крестообразных связок и в итоге был скорее запасным.
Не подписывать игроков старше 28 — правило многих топ-клубов
Приписывать авторство трансферного правила Луису Энрике не стоит. В 2022 году в «ПСЖ» пришел спортивный директор Луиш Кампуш — именно он инициировал первичное омоложение состава. В первое же окно при нем пришли, например, Витинья и Нуну Мендеш — им тогда было соответственно 22 и 20 лет.
Правило не покупать игроков старше 28 лет есть во многих клубах. Например, мадридский «Реал» за последние пять лет только три раза подписывал игроков старше 28 лет — 29-летних Давида Алабу и Антонио Рюдигера свободными агентами, а Хоселу выкупили после хорошего сезона в аренде, чтобы затем продать в Саудовскую Аравию.
Похожее правило и в «Ливерпуле» — клуб аккуратно подходит даже к предложению контракта возрастным игрокам, из-за чего так долго обсуждали новые соглашения с Салахом и Ван Дейком. За этим есть определенная логика с точки зрения ведения дел. Ее объяснил бывший глава аналитического департамента клуба Иан Грэм:
«У нас был неформальный запрет на трансферы игроков старше 24 лет. Мо, Садьо, Фирмино и Робертсон — всем было 24 года на момент подписания. Идея в том, что молодые игроки стоят дешевле. Покупай их до того, как они достигли пика, а потом или получай за них максимум денег за трансфер, или лучшие годы их игры за клуб».
Похожей логикой явно руководствуются и в «Челси» и «Страсбуре», скупая молодых игроков по всей Европе и Южной Америке. И, вероятно, все больше клубов воспользуются этими же принципиами, ведь «ПСЖ» показывает состоятельность этой модели. Молодые футболисты очень выросли в цене и связаны с клубом длинными контрактами — пока выглядит так, что впереди у «Пари Сен-Жермен» годы долгой доминации.
Луис Энрике любит работать с молодежью
Готовность активно использовать молодых — черта Луиса Энрике на протяжении всей карьеры. Вероятно, есть две основные причины — молодые более восприимчивы к тактическим указаниям и с ними проще выстраивать прессинг.
Игравший в «Барсе» Энрике Арда Туран недавно рассказывал, что Луис — главный тренер в его карьере по индивидуальным беседам. Весь подход Энрике завязан на донесении тактических (и не только) нюансов. Его магия в умении донести все так, что потом вырисовывается цельная общая картина. Вся команда оказывается на одной волне.
Индивидуальные занятия в комнате теории — прямо фишка испанца. Как такие занятие могут выглядеть с состоявшимися звездами, мы видели в прошлогодней документалке. Убедить Килиана Мбаппе отрабатывать не помогли даже вдохновляющие речи про Майкла Джордана.
Еще одна интересная мысль промелькнула в недавнем интервью Энрике. Он общался с итальянской журналисткой и отвечал на вопрос о развитии молодых футболистов в Италии:
«Вам нужны тренеры, которые будут фокусироваться только на развитии молодых игроков. Одним из направлений должна стать игра детишек на разных позициях. Не нужно сужать детей до одной роли. Парнишка, который играет фулбека, должен знать о трудностях игры в центре полузащиты или в атаке».
Это хорошо вписывается в тренерское понимание футбола. «ПСЖ» Энрике — короли постоянной смены позиций, но с обязательным заполнением всех ключевых зон. Описанная Луисом база универсальности закладывается в более раннем возрасте, но при прочих равных среди футболистов до 22−23 больше тех, чье сознание открыто для экспериментов с позициями.
Специализированные узкопрофильные зрелые футболисты испанскому тренеру не очень нужны. Даже в «ПСЖ» были примеры: совсем не прижились Мануэль Угарте и Гонсалу Рамуш — они ограничены одной позицией и вряд ли способны измениться (хотя обоим всего 24 года).
Второе направление — важность молодых для прессинга. Их проще убедить работать, им проще давать нужный объем. Тут даже гадать по косвенным признакам не нужно. Эту связь прямым текстом проговорил Аль-Хелайфи: «Энрике нравятся футболисты, которым 21−22 года. Он любит их бойцовский дух, ему нравится, что они готовы отдавать на поле все силы, очень много бегать и никогда не уклоняться от работы».
Авторы: Вадим Лукомский, Максим Полтавец