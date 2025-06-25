Лучший матч-триллер турнира и шторм у «Боки». Как прошёл новый день КЧМ-2025

Хоть и был не так заметен. Впрочем, и без Месси команда добилась комфортного преимущества к 65-й минуте — благодаря голу и передаче от Суареса. И провалам в центре обороны «Палмейраса», где сначала своим уровнем удивлял хорошо знакомый российской аудитории Мурило, а потом инициативу перехватил Фукс. Однако, несмотря на отставание в два мяча бразильцы, не расклеились. И главное — вовремя сработал матч-менеджмент. Вышедшие на замену Паулинью и Маурисио сделали результат, который устраивал обе стороны. Команды идут в плей-офф, впрочем, если посмотреть на результат параллельной встречи, даже победа одной из команд ничего не изменила бы.