Блестящие Рамос с Ди Марией, провал «Атлетико» и азиатских клубов. Герои и неудачники группового этапа клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира набирает обороты. Новый турнир уже порадовал неожиданными результатами, горячими матчами и интересными развязками. А ведь впереди самая любопытная часть — плей-офф.
Пока ждем встречу Месси с «ПСЖ», очередную серию противостояния «Реала» и «Ювентуса», а также жаркое бразильское столкновение «Палмейраса» и «Ботафого», подведем краткие итоги группового этапа.
Герои
- «Интер Майами»
В то, что команда Дэвида Бэкхема наберет больше трех очков, верили только самые отъявленные фанаты «Интера». Но Лео Месси и компания потрясающе ответили на критику и скептицизм, обойдя главного фаворита группы — «Порту».
Причем «цапли» не только с блеском вышли в плей-офф, но и вовсе не проиграли ни одного матча. Хотя после нулевой ничьей с египетским «Аль-Ахли» казалось, что «Интер» действительно не сможет навязать борьбу более сильным оппонентам из Бразилии и Португалии. Но нет — 2:1 с «Порту» с победным голом Месси со штрафного и 2:2 с «Палмейрасом» — одной из сильнейших команд Южной Америки. Могли и победить — бразильцы ушли с 0:2 лишь за пару минут до финального свистка.
В первом же матче плей-офф болельщиков американской команды ждет топ-вывеска: «Интер» сыграет с «ПСЖ». Легенды «Барселоны» против победителя Лиги чемпионов, Месси против бывшего клуба.
- Серхио Рамос, «Монтеррей».
В составе мексиканской команды можно увидеть много знакомых игроков: Лукас Окампос, Серхио Каналес, Оливер Торрес, Хесус Корона. Но, конечно же, сильнее всех выделяется чемпион мира и пятикратный победитель ЛЧ Серхио Рамос, который в 39 лет до сих пор в огне.
Капитан «Монтеррея» в первом же матче показал, что еще готов давать результат — стал лучшим игроком матча по оценкам Sofascore и Whoscored и выиграл больше всех воздушных дуэлей. А играли мексиканцы, на секундочку, с финалистом Лиги чемпионов — «Интером». Но самая яркая деталь — Рамос забил единственный мяч своей команды и принес важнейшее первое очко на турнире.
В следующих играх Серхио не забивал, но уверенно отыгрывал в обороне. Итогом стали два сухих матча: 0:0 с «Ривер Плейтом» и 4:0 с «Уравой Ред Даймонд». Техника, качество пасов и игра в воздухе — до сих пор сильные стороны легендарного испанца. В матче с «Уравой» точность передач Рамоса составила 97 процентов (104/101), с «Ривером» — 85 процентов (81/69). Никто больше Серхио не пасовал в этих играх.
В ⅛ «Монтеррей» встретится с «Боруссией». Рамос точно помнит, как праздновать голы в ворота дортмундцев. Испанец забивал им в ответном полуфинале ЛЧ-12/13, когда «Реал» почти совершил невероятный камбэк после гостевых 1:4 с покером Роберта Левандовски.
- Анхель Ди Мария, «Бенфика»
Клубный чемпионат мира — последний аккорд аргентинца не только в Лиссабоне, но и вообще в составе европейского клуба. После КЧМ Анхель уедет в «Росарио Сентраль», где начинал свой длинный путь. И заключительный турнир в футболке «Бенфики» получается для Ди Марии очень крутым!
В первом же туре Анхель поучаствовал в боевой ничьей с «Бока Хуниорс» (2:2), мастерски покатив мяч мимо кипера соперника. А во второй игре с «Окленд Сити» (6:0) красиво обрамил разгром новозеландцев: забил первый гол в игре с пенальти и сам же закончил, вновь уверенно реализовав одиннадцатиметровый.
С «Баварией» голевыми действиями не отметился, но все равно был полезен: в своем стиле пытался создавать, обводить и креативить. Справились и без него — 1:0 и первое место в группе.
В ⅛ Ди Мария с «Бенфикой» попал на «Челси», который не без потерь вышел в плей-офф. С проблемными синими снова можно творить магию даже в его возрасте.
- Яссин Буну, «Аль-Хиляль».
Марокканский кипер стал лучшим вратарем группового этапа по пропущенным мячам. Из тех, кто отыграл все три матча турнира, только Буну и Доннарумма пропустили не больше одного гола. И Яссин действительно часто включался, совершая эффектные спасения в своем стиле.
Особенно удался марокканцу дебютный матч на КЧМ против мадридского «Реала» (1:1). Буну хоть и пропустил свой пока единственный гол на турнире, но выдал шикарный перформанс. Сначала не дал мадридцам снова выйти вперед, отразив с нескольких метров удар головой Гарсии, а в конце игры стал героем, отразив пенальти Федерико Вальверде.
В других двух играх Яссин сохранил ворота на замке, а всего на групповом этапе сделал 11 сейвов. В следующем матче Буну и его «Аль-Хиляль» ждет сложнейший соперник — «Манчестер Сити». Саудовцы снова будут ждать чуда от своего голкипера.
- Джон Арьяс, «Флуминенсе»
Настоящий лидер и мотор «Флу». Арьяс — номинальный правый вингер, но порой кажется, что колумбиец играет по всей горизонтали поля, настолько он вездесущ. Миниатюрный (рост Арьяса — 168 сантиметров) быстрый Джон всегда нацелен на обострение, много бьет по воротам и исполняет стандарты. Единственный гол на турнире забил как раз со штрафного — красиво положил корейскому «Ульсану».
«Флуминенсе» начал турнир с неожиданной ничьи с «Боруссией», а после победы над тем самым «Ульсан Хендэ» (4:2) вообще выскочил на первое место в группе. Для выхода в плей-офф нужно было не проиграть «Мамелоди Сандаунз», и бразильцы без проблем справились с этим — 0:0.
Падение на второе место сыграло «Флу» только на руку. Бразильский клуб попал в более щадящую часть сетки, где в ⅛ сыграет с «Интером». После группового этапа Арьяс входит в топ-8 игроков турнира по оценке Sofascore. Должен зажигать с нерадзурри и тащить бразильцев дальше.
Неудачники КЧМ
- «Атлетико»
Если поражение от «ПСЖ» в первом туре можно было списать на силу соперника и адаптацию к жаркой Америке, то равный по игре, но не по счету, матч с «Сиэтлом» (3:1) и страдания с «Ботафого» (1:0) только слегка приглушили краски вылета банды Диего Симеоне уже на групповой стадии.
Да, шесть очков (как и у парижан с бразильцами). Да, шанс выхода в плей-офф практически до последних минут заключительного матча. Но по итогу «индейцы» стали третьими в группе, из которой должны были уверенно проходить дальше.
Единственные светлые пятна в пребывании «Атлетико» в США — Симеоне, не искавший оправдания в жаре, и пока что рекорд посещаемости турнира (на игру с «ПСЖ» пришли 80 619 зрителей).
- Азиатские клубы
Команды Азиатской конфедерации футбола оказались самыми слабыми на клубном чемпионате мира и показали абсолютную неконкурентность. Только «Аль-Хиляль» достойно представил регион, выйдя в плей-офф. Причем сделали это саудовцы, находясь в солидной компании мадридского «Реала» и «Зальцбурга».
«Окленд Сити» героически взял одно очко, южноамериканцы в прекрасной форме (четыре из шести команд прошли дальше), КОНКАКАФ представит в плей-офф две команды. Азия же — полный провал.
Японская «Урава», корейский «Ульсан» и «Аль-Айн» из ОАЭ на троих набрали три очка (постарался клуб из Эмиратов, в последнем туре обыгравший «Видад»), забили шесть голов и показали ужасающую разницу мячей — минус 21. Не сказать, что перед КЧМ от азиатских команд были большие ожидания, но такие результаты — просто кошмар.
- «Ювентус»
Казалось бы, что в списке неудачников делает клуб, который вышел в плей-офф? Все дело в том, что из-за одного, последнего матча на групповом этапе «Юве» отправился просто в адовую часть сетки. И это было известно до начала игры, поэтому играть на победу определенно стоило.
«Старая синьора» начала просто блестяще: две увереннейшие победы в двух первых турах (5:0 с Аль-Айном и 4:1 с «Видадом»), лучшая разница мячей в группе. Первое место перед очной встречей с «Манчестер Сити» позволяло даже сыграть вничью. Но «горожане» практически камня на камне не оставили от «Ювентуса», обыграв тех 5:2.
Теперь итальянской команде придется сначала играть с мадридским «Реалом», затем, при проходе дальше, с победителем пары «Боруссия» — «Монтеррей», а если дело дойдет до полуфинала, то с наибольшей вероятностью соперником будет «ПСЖ» или «Бавария». Что ж, тем ценнее будет победа в турнире.
- Дени Буанга и весь «Лос-Анджелес»
Американцы стали последней командой, попавшей на КЧМ: выиграли в плей-ин матч у мексиканской «Америки» и заняли место «Леона», исключенного из турнира из-за нарушения правил владения клубами (один владелец с «Пачукой»). Но порадовать домашнюю публику, увы, не получилось.
0:2 с «Челси» и 0:1 с тунисским «Эсперансом» практически лишили шансов на проход дальше перед последним туром. Ничья с «Фламенго» (1:1) немного подсластила унылое выступление, но итоговое последнее место вряд ли стало тем результатом, на который «ЛА» рассчитывал перед стартом турнира.
Главным антигероем команды стал Дени Буанга. Габонский нападающий — главная атакующая сила «Лос-Анджелеса». Форвард с 61 голевым действием за два последних сезона в МЛС и 8+4 в 15 матчах этого должен был вести команду за собой. Но упустил много моментов, не забил пенальти с «Эсперансом» и отличился лишь в последней игре.
Ирония в том, что именно благодаря голу Дени «ЛА» вообще оказался на этом турнире. Буанга забил решающий мяч в том самом плей-ин с «Америкой» на 115-й минуте, принеся команде победу со счетом 2:1.
- «Порту»
«Драконы» считались абсолютными фаворитами своей группы. Но по итогу после трех игр имеют всего два очка и бесславный вылет с турнира — просто уныние.
Безголевая ничья с «Палмейрасом» в первой игре — еще ничего, учитывая нули в параллельном матче. А вот поражение от «Интер Майами» (1:2) опустило шансы на выход дальше до ничтожных процентов — в последнем туре нужно было громить египетский «Аль-Ахли» и надеяться на необходимый результат в игре банды Месси с «Палмейрасом».
Но португальцы не справились даже со своей задачей. Сделали итоговые 4:4 на 89-й минуте, а по ходу игры и вовсе ни разу не вели в счете. Яркая, но абсолютно безутешная последняя игра на турнире.
Дмитрий Кияшов