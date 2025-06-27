Блестящие Рамос с Ди Марией, провал «Атлетико» и азиатских клубов. Герои и неудачники группового этапа клубного чемпионата мира

Причем «цапли» не только с блеском вышли в плей-офф, но и вовсе не проиграли ни одного матча. Хотя после нулевой ничьей с египетским «Аль-Ахли» казалось, что «Интер» действительно не сможет навязать борьбу более сильным оппонентам из Бразилии и Португалии. Но нет — 2:1 с «Порту» с победным голом Месси со штрафного и 2:2 с «Палмейрасом» — одной из сильнейших команд Южной Америки. Могли и победить — бразильцы ушли с 0:2 лишь за пару минут до финального свистка.