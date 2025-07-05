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Игрок сборной Англии перешел из «Манчестер Сити» в «Бернли»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер перешел из «Манчестер Сити» в «Бёрнли».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Защитник Кайл Уокер стал футболистом «Бёрнли», сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение с 35-летним англичанином рассчитано на два сезона.

Уокер является победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Также он выступал за английский «Шеффилд Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Астон Виллу» и итальянский «Милан». В составе сборной Англии Уокер дважды дошел до финала чемпионата Европы, всего на его счету за национальную команду 96 матчей и один гол.

«Бёрнли» под руководством Скотта Паркера по итогам прошлого сезона вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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