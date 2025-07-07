«Барселона» продлила контракт с футболистом Щенсным

Щенсному 35 лет, до этого с 2017 года он выступал за итальянский «Ювентус». Вместе с ним вратарь трижды становился чемпионом Италии (2017/18, 2018/19, 2019/20) и обладателем кубка страны (2017/18, 2020/21, 2023/24), также он дважды побеждал в Суперкубке Италии (2018, 2020). Выступая за «Арсенал», Щенсный дважды стал обладателем Кубка Англии (2014, 2015) и один раз — суперкубка страны (2014). В составе сборной Польши Щенсный провел 84 матча, пропустив 83 гола.