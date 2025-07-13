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Пятый дубль подряд Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл»

«Интер Майами» обыграл у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Интер Майами» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча прошла в городе Форт-Лодердейл и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Дубль оформил капитан победителей Лионель Месси (17-я и 62-я минуты). В составе «Нэшвилла» отличился Хани Мухтар (49).

Месси продлил свою рекордную серию в MLS, оформив дубль в пятом матче регулярного чемпионата подряд. На счету аргентинца стало 16 забитых мячей в 16 играх текущей «регулярки».

«Интер Майами» (38 очков) одержал пятую победу подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» (41), прервавший серию из пяти побед, располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Интер Майами» в гостях сыграет с «Цинциннати», «Нэшвилл» примет «Коламбус Крю». Обе встречи пройдут в ночь на 17 июля по московскому времени.

В другом матче «Спортинг Канзас-Сити» дома уступил со счетом 2:3 «Сиэтл Саундерс». Российский полузащитник хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями, получил на 36-й минуте желтую карточку и был заменен в перерыве.