Пятый дубль подряд Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл»

В другом матче «Спортинг Канзас-Сити» дома уступил со счетом 2:3 «Сиэтл Саундерс». Российский полузащитник хозяев Магомед-Шапи Сулейманов вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями, получил на 36-й минуте желтую карточку и был заменен в перерыве.