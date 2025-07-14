Главный тренер ПСЖ ударил игрока «Челси» после поражения в финале клубного чемпионата мира

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ударил нападающего английского «Челси» Жоао Педро после финального матча клубного чемпионата мира.
Встреча, прошедшая в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), завершилась победой «Челси» со счетом 3:0.
Энрике после матча подошел к игроку и ударил его рукой по шее. После этого между футболистами обеих команд завязалась небольшая потасовка.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше