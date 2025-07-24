Экитике в «Ливерпуле» — очередная гениальная продажа «Айнтрахта». Вот как клуб это делает

Возвращаясь к человеческому фактору — необходимо брать во внимание культурную интеграцию новичка. Чаще всего проблемы с этим возникают у латиноамериканцев, а вот с игроками из Северной Америки и Азии гораздо проще. В 2017 году GetFootballNews проанализировал все трансферы клубов Бундеслиги, после чего выяснилось, что именно «Айнтрахт» чаще всего подписывает футболистов из упомянутых регионов. Сейчас франкфуртцы отдают предпочтение скорее европейским новичкам, но есть и пример Даити Камады — японца нашли в безызвестном «Саган Тосу» и привезли за € 1,5 млн в 2017-м. Сейчас он играет в АПЛ.