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«Аль-Наср» объявил о трансфере Жоау Феликса

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси».

Источник: Соцсети

«Я здесь, чтобы дарить радость. Давайте побеждать вместе», — приводит слова Феликса пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальная стоимость трансфера составит € 30 млн, однако с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.

Феликс перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в «Милане» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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