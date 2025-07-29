«Аль-Наср» объявил о трансфере Жоау Феликса

«Я здесь, чтобы дарить радость. Давайте побеждать вместе», — приводит слова Феликса пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).
Ранее в СМИ сообщалось, что первоначальная стоимость трансфера составит € 30 млн, однако с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.
Феликс перешёл в «Челси» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в «Милане» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
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