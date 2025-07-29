Футболист Мбаппе будет играть за «Реал» под 10-м номером

В прошлом сезоне, который был дебютным для Мбаппе в «Реале», игрок выступал под номером 9. С 2017 года под 10-м номером в «Реале» играл хорватский полузащитник Лука Модрич, который покинул мадридскую команду по окончании прошлого сезона. В составе «Реала» Модрич шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — клубный чемпионат мира, четырежды побеждал в чемпионате Испании, дважды в кубке страны и пять раз — в суперкубке. В 2018 году полузащитник получил «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football.