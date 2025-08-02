Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин объявил об уходе после 10 лет в клубе

«Прежде чем мы начнем пресс-конференцию, я хотел бы сказать, что принял решение покинуть клуб этим летом. Команда помогает мне в этом шаге. Это, безусловно, самое трудное решение в моей жизни. Провести десять лет в “Тоттенхэме” — это гордость для меня. Я чувствую, что достиг здесь всего, чего мог. Благодарен команде за то, что она приняла мое решение. Было очень тяжело решиться. Мне нужна новая среда, чтобы бросить себе вызов. Нужна небольшая перемена. Десять лет — это долгий срок. Я приехал в Северный Лондон мальчишкой, мне было 23, был совсем юным. Сейчас я ухожу как взрослый человек, как гордый человек. Хочу поблагодарить всех болельщиков “Тоттенхэма” за ту любовь, которую они мне дали. Надеюсь, что прощание будет теплым, что это подходящий момент, и все смогут понять и принять мое решение», — сказал Сон Хын Мин на пресс-конференции.