Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин объявил об уходе после 10 лет в клубе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Капитан лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» южнокореец Сон Хын Мин объявил об уходе из команды в летнее трансферное окно.
В субботу в Сеуле прошла пресс-конференция команды перед товарищеским матчем «Тоттенхэма» против «Ньюкасла», который пройдет в столице Южной Кореи в воскресенье.
«Прежде чем мы начнем пресс-конференцию, я хотел бы сказать, что принял решение покинуть клуб этим летом. Команда помогает мне в этом шаге. Это, безусловно, самое трудное решение в моей жизни. Провести десять лет в “Тоттенхэме” — это гордость для меня. Я чувствую, что достиг здесь всего, чего мог. Благодарен команде за то, что она приняла мое решение. Было очень тяжело решиться. Мне нужна новая среда, чтобы бросить себе вызов. Нужна небольшая перемена. Десять лет — это долгий срок. Я приехал в Северный Лондон мальчишкой, мне было 23, был совсем юным. Сейчас я ухожу как взрослый человек, как гордый человек. Хочу поблагодарить всех болельщиков “Тоттенхэма” за ту любовь, которую они мне дали. Надеюсь, что прощание будет теплым, что это подходящий момент, и все смогут понять и принять мое решение», — сказал Сон Хын Мин на пресс-конференции.
«Последние дни были непростыми. Мне было сложно сохранять бодрый вид, но я старался изо всех сил не вредить клубу и партнерам по команде. Хотя решение принято, я хочу оставить хорошие воспоминания у болельщиков за те два дня, что нам еще предстоят вместе», — сказал форвард.
Сон Хын Мину 33 года. Он выступает в составе «Тоттенхэма» с лета 2015 года, куда перешел из леверкузенского «Байера». Всего на его счету в составе «шпор» 173 гола в 454 матчах. В прошлом сезоне форвард стал победителем Лиги Европы. В 2022 году Сон Хын Мин с 23 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги, разделив этот титул с Мохамедом Салахом из «Ливерпуля». В январе форвард продлил контракт с лондонской командой до лета 2026 года.
Ранее СМИ сообщали, что Сон Хын Мин может стать игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес».