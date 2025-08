«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе

Хави Симонсу слишком тесно в «Лейпциге». Особенно на фоне скромного седьмого места в Бундеслиге и грядущего отсутствия еврокубков. «Челси» ближе всех к тому, чтобы этим воспользоваться. В Sky Sport Deutschland подсветили согласие нидерландского полузащитника на переход. Фабрицио Романо же писал, что переговоры между клубами продвигаются продуктивно. Симонс, кстати, убрал из профиля в соцсетях упоминание «Лейпцига». Ждём фирменное Here we go!