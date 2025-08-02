«МЮ» и «Ливерпуль» укрепляют нападение, «Реал» чистит состав. Трансферные слухи в Европе

«Вест Хэм» объявил о снятии с Лукаса Пакета обвинений в ставках. Как раз когда началась вся эта заварушка, «Манчестер Сити» отказался приобретать атакующего полузащитника. Вполне логично, ведь ему грозила пожизненная дисквалификация. Теперь история в прошлом, вот команда Пепа Гвардиолы вновь и обратила внимание на бразильца. По крайней мере, об этом известил TBR Football. При этом в 2023 году стороны договорились о трансфере за € 91,2 млн. Сейчас цена будет снижена более чем в два раза.