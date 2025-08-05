Аленичев назвал бывшего футболиста «Порту» Кошту фантастическим игроком и человеком

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Победитель Лиги чемпионов сезона-2003/04 в составе португальского футбольного клуба «Порту» Жорже Кошта был фантастическим игроком и человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Порту» Дмитрий Аленичев.
Газета A Bola во вторник сообщила, что Кошта умер на 54-м году жизни.
«Когда узнал об этом, был шокирован, даже нечего сказать. Написал своим товарищам по “Порту” Деку, Манише, Коштинье, последнюю смс отправил президенту клуба Андре Виллаш-Боашу с соболезнованиями, — сказал Аленичев. — Поскольку мой сын играет в Португалии, я часто летаю к нему, в прошлом году мы пересеклись в аэропорту Порту с Жорже Коштой. Я спросил, куда он летит. Он говорит: “Я, Димитрий, лечу в Майами на жеребьевку клубного чемпионата мира”. Я спросил, как у него с тренерством, закончил ли он с ним. Он сказал, что стал спортивным директором “Порту”, больше тренировать не будет. Я немного удивился, но это был его выбор. Поговорили минут 10, мы всегда с ним дружили, четыре года были фантастическими в одной команде».
«Когда меня часто спрашивают про победы, я говорю, что, конечно, кубки приятно поднимать над головой, как и завоевывать медали. Но также мне посчастливилось поиграть и познакомиться со многими футболистами, как раз Кошта — один из них. Просто фантастический человек, капитан на поле, нет слов. К сожалению, так произошло. Вообще в этом году как-то так, ушел величайший президент “Порту” Пинту да Кошта, который на протяжении 42 лет возглавлял клуб. Недавно была трагедия с футболистами “Ливерпуля”, погибли два брата Жота. Не смогу присутствовать, к сожалению, на похоронах Кошты, но он останется в моей памяти на всю жизнь. Величайший человек, очень часто компанией вместе с ним после побед пили португальское вино, веселились, потому что давали повод радоваться. Это большая утрата для болельщиков “Порту”, не стоит забывать, что он оттуда, поэтому это и утрата для всего города, для Португалии. Представляю, какое будет прощание с этим легендарным футболистом», — добавил Аленичев.
В период игровой карьеры Кошта выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год, в составе команды он провел 324 матча, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач. В составе команды он стал восьмикратным чемпионом Португалии, пятикратным обладателем кубка страны. В 2003 году вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы), в 2004 году — Лигу чемпионов, в обоих сезонах в «Порту» выступал Аленичев.