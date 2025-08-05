Аленичев назвал бывшего футболиста «Порту» Кошту фантастическим игроком и человеком

«Когда меня часто спрашивают про победы, я говорю, что, конечно, кубки приятно поднимать над головой, как и завоевывать медали. Но также мне посчастливилось поиграть и познакомиться со многими футболистами, как раз Кошта — один из них. Просто фантастический человек, капитан на поле, нет слов. К сожалению, так произошло. Вообще в этом году как-то так, ушел величайший президент “Порту” Пинту да Кошта, который на протяжении 42 лет возглавлял клуб. Недавно была трагедия с футболистами “Ливерпуля”, погибли два брата Жота. Не смогу присутствовать, к сожалению, на похоронах Кошты, но он останется в моей памяти на всю жизнь. Величайший человек, очень часто компанией вместе с ним после побед пили португальское вино, веселились, потому что давали повод радоваться. Это большая утрата для болельщиков “Порту”, не стоит забывать, что он оттуда, поэтому это и утрата для всего города, для Португалии. Представляю, какое будет прощание с этим легендарным футболистом», — добавил Аленичев.