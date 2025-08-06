Отстраненный за допинг украинский футболист Мудрик попал в заявку «Челси» на сезон-2025/26

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Отстраненный за нарушение антидопинговых правил украинский полузащитник Михаил Мудрик включен в заявку английского футбольного клуба «Челси» на сезон-2025/26. Заявка «Челси» опубликована на сайте Английской премьер-лиги.
На сайте у Мудрика не указан игровой номер. В июне пресс-служба «Челси» сообщила, что клуб отдал игровой номер английскому полузащитнику команды Коулу Палмеру.
17 декабря 2024 года портал Tribuna сообщил, что в допинг-пробе A, которую Мудрик сдал в октябре, было найдено запрещенное вещество. При этом источник не уточнил, о каком веществе идет речь. Тогда же в «Челси» подтвердили, что игрок провалил допинг-тест. В июне портал The Athletic сообщил, что допинг-проба полузащитника дала положительный результат.
Позднее газета Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) с февраля временно отстранила Мудрика. В последний раз полузащитник попал в заявку «Челси» 1 декабря на матч чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:0). По информации издания, в «Челси» изучают вариант, при котором запрещенное вещество попало в организм футболиста из-за загрязненной пищевой добавки. Как сообщил портал The Athletic, в допинг-тесте Мудрика, который он сдал после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Источник уточняет, что согласно правилам FA, игроку грозит дисквалификация на четыре года, однако она может быть сокращена в силу смягчающих обстоятельств.
Мудрику 24 года, в «Челси» он перешел в январе 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Всего в составе «Челси» на его счету 10 голов и 11 передач по итогам 73 игр.
В «Челси» Мудрик перешел из украинского «Шахтера». Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский «Манчестер Юнайтед» в 2018 году заплатил «Шахтеру» €59 млн.