Отстраненный за допинг украинский футболист Мудрик попал в заявку «Челси» на сезон-2025/26

Позднее газета Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) с февраля временно отстранила Мудрика. В последний раз полузащитник попал в заявку «Челси» 1 декабря на матч чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:0). По информации издания, в «Челси» изучают вариант, при котором запрещенное вещество попало в организм футболиста из-за загрязненной пищевой добавки. Как сообщил портал The Athletic, в допинг-тесте Мудрика, который он сдал после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Источник уточняет, что согласно правилам FA, игроку грозит дисквалификация на четыре года, однако она может быть сокращена в силу смягчающих обстоятельств.