«Айнтрахт» объявил о трансфере Рицу Доана из «Фрайбурга»

«Рицу Доан за последние годы в Бундеслиге доказал свои настоящие качества и привнёс с собой те навыки, которые помогут нам достичь целей. Он приобрёл богатый международный опыт в сборной Японии, а его техника, скорость и мышление, безусловно, выделяли его в последние годы. Мы рады, что Рицу подписал с нами контракт», — цитирует Креше пресс-служба франкфуртского клуба.