Президент «ПСЖ» обозначил цель для команды на грядущий сезон

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Рапид В
1
:
Данди Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
9.50
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хайдук С
0
:
Динамо Тр
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.00
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
2.80
П2
6.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Партизан
0
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Викингур Р
1
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
перерыв
Сент-Патрик'с Атлетик
0
:
Бешикташ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
0
:
Дрита
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.95
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Серветт Ж
1
:
Утрехт
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
4.70
П2
1.32
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лугано
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
7.60
П2
1.14
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Балкани
0
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
Спартак Тр
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
5.00
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
2
:
Астана
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
52.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Зриньски
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.40
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.35
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Олимпия Л
0
:
Эгнатия
0
Все коэффициенты
П1
6.90
X
1.25
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
2
:
Левадия
3
Все коэффициенты
П1
52.00
X
5.00
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Викингур Л
2
:
Линфилд
1
Все коэффициенты
П1
1.19
X
5.10
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
4
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
3
:
Вадуц
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Андерлехт
3
:
Шериф
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Полесье
3
:
Пакш
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Левски
0
:
Сабах
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.30
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Хеккен
0
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
3
:
Бейтар И
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
1
:
Истанбул Башакшехир
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АИК
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
0
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
4
:
Легия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ЧФР
1
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
4
:
Аустрия
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фредрикстад
1
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Милсами
3
:
Виртус
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
2
:
АЕК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
0
:
Омония
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
0
:
Хаммарбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
0
:
Арда
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СШОР 1 - Кристалл
1
:
Луки-Энергия
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:1
Темп
2
:
Уралец-ТС
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Бурятия
0
:
Иркутск
8
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Анри
0
:
КДВ
4
П1
X
П2

Президент «ПСЖ» обозначил цель для команды на грядущий сезон

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи присутствовал на тренировочной базе парижского клуба, где обратился к футболистам команды.

Источник: Getty Images

«Нас будут ждать. Все команды захотят победить нас, потому что мы чемпионы Европы. Наша цель — выиграть всё», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Подчёркивается, что к игрокам также обратился главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике: «В этом году мы будем сильнее. И это начнётся на следующей неделе».

В минувшем сезоне парижский клуб стал чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции и выиграл Лигу чемпионов. Также команда Луиса Энрике дошла до финала клубного чемпионата мира.

13 августа «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом» в матче Суперкубка УЕФА.